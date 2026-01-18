Zaśpiewa strażniczka tradycji polskiego bigbitu

Fot. GOKSiR Przecław

GOKSiR Przecław w niedzielę o g. 19 organizuje wyjątkowy koncert Anny Rusowicz, który przeniesie publiczność w świat kolorowych kostiumów, gorących emocji i niezapomnianych melodii. Artystka zabierze nas w magiczną podróż do barwnych, beztroskich lat 60. i 70., kiedy muzyka jednoczyła ludzi, dawała nadzieję i była autentyczna.

Strażniczka tradycji polskiego bigbitu w swojej autorskiej twórczości łączy ducha minionych dekad z świeżością i przestrzennością współczesnych aranżacji. W wyjątkowym trio akustycznym towarzyszyć jej będą: Maciej Samluk – wybitny polski gitarzysta jazzowy oraz Bartłomiej Łęczycki – uważany za „najlepszą harmonijkę w Polsce”.

Podczas koncertu publiczność przeniesie się do krainy pięknych dźwięków, kolorowych kostiumów i wysublimowanych harmonii, gdzie każda piosenka staje się osobistym doświadczeniem muzycznym.

Anna Rusowicz to nie tylko wokalistka i kompozytorka, ale także autorka tekstów i dyplomowana psycholożka. Laureatka czterech Fryderyków i wielu prestiżowych nagród, kontynuuje misję łączenia pokoleń poprzez muzykę pełną energii i pozytywnych emocji.

(as)

