Zapraszają na „Migawkę”. Rok 2025 w obiektywie fotoreporterów

W ten weekend w Szczecinie, w murach Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej zaprezentowane zostaną najważniejsze, najbardziej poruszające i najciekawsze kadry minionego roku, uchwycone przez szczecińskich fotoreporterów.

​To już dwunasta edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz kulturalny miasta. Wystawa „XII Migawka. Szczecińska Fotografia Prasowa 2025” to przegląd wydarzeń, emocji i codzienności, które towarzyszyły mieszkańcom regionu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

​​Formuła wystawy jest wyjątkowa – to sami autorzy, na co dzień pracujący dla najważniejszych redakcji i agencji prasowych, dokonali selekcji swoich prac. Dzięki temu widzowie otrzymają bardzo osobisty wgląd w to, co w minionym roku było dla fotoreporterów najistotniejsze.

​Wśród autorów prac znajdziemy zarówno uznanych nestorów szczecińskiej fotografii, jak i aktywnych reporterów newsowych. Swoje zdjęcia zaprezentują: ​Cezary Aszkiełowicz i Krzysztof Hadrian (Gazeta Wyborcza Szczecin), Marcin Bielecki i Jerzy Muszyński (Polska Agencja Prasowa), Dariusz Gorajski (Kurier Szczeciński), ​Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński), Robert Stachnik (Radio Szczecin), ​Jarosław Gaszyński (Prestiż), ​Krzysztof Cichomski (Newspix.pl), Jarosław Dulny (wolny strzelec). ​Oraz nestorzy: Marek Biczyk, Ryszard Pakieser i Włodzimierz Piątek.

Wernisaż odbędzie się w sobotę, 7 marca godzinie 17 w przestrzeniach Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdni Sztuki przy ul. Niemierzyńskiej 18a.

​Wstęp na otwarcie wystawy jest wolny. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających przez blisko dwa miesiące, aż do 3 maja. To okazja, by na spokojnie przyjrzeć się historii Szczecina zapisanej na kadrach.

