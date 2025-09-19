Zanurzyć się w Van Goghu. Wystawa w Digital Art Center [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W nowo powstałym Digital Art Center przy ul. Twardowskiego 5 w Szczecinie otwarto wystawę „Van Gogh – The Immersive Exhibition”. To wydarzenie, które łączy sztukę z nowoczesną technologią.

Kuratorką szczecińskiej edycji jest malarka Daria Solar, która podczas otwarcia tłumaczyła, na czym polega wyjątkowość przedsięwzięcia: – Tutaj mamy połączenie wystawy multimedialnej i sensorycznej – czyli takiej, która otacza nas ze wszystkich stron. To czterdziestopięciominutowy show, pokazujący całe życie Vincenta van Gogha poprzez jego twórczość, razem z głosem lektora i przepiękną muzyką Chopina i Beethovena. Do tego towarzyszy nam ekspozycja 20 kopii obrazów van Gogha wykonanych w technice olejnej, w skali 1:1, przez współtwórczynię filmu »Twój Vincent«. To naprawdę znakomite prace.

Wystawa zajmuje ponad 2000 mkw. powierzchni, a na wielkoformatowych ekranach można zobaczyć setki dzieł artysty, które – dzięki technologii Digital Art 360 – dosłownie ożywają i otaczają widza ze wszystkich stron. – Mamy również strefę VR, w której przygotowana została trójwymiarowa prezentacja. Widzowie zakładają specjalne okulary i odbywają podróż przez obrazy van Gogha – na przykład płyną cyfrowym Rodanem. To robi ogromne wrażenie, dlatego proszę trzymać się fotela – dodaje z uśmiechem kuratorka.

Ekspozycja ma też walor edukacyjny. Oprócz multimedialnej prezentacji przygotowano biograficzne noty, fotografie miejsc związanych z van Goghiem, a także pełną kolekcję jego listów. Dzięki specjalnym kodom QR zwiedzający mogą wysłuchać nagrań lektorskich, które wprowadzają ich w świat myśli i emocji artysty.

– Sama prezentacja multisensoryczna trwa 45 minut. Ale żeby obejrzeć całość – część biograficzną, listy i kopie obrazów – warto zarezerwować około dwóch godzin. Wystawa czynna jest codziennie od godziny 10 do 20, prosimy jednak, aby przyjść najpóźniej o 19, by móc w pełni z niej skorzystać – podkreśla Daria Solar.

Van Gogh stworzył ponad 2000 obrazów i napisał ponad 600 listów, które dziś znajdują się w największych muzeach i prywatnych kolekcjach na całym świecie. Dzięki szczecińskiej wystawie widzowie mogą zetknąć się z jego sztuką w zupełnie nowy, angażujący sposób – zmysłami i emocjami, a nie tylko wzrokiem.

Ekspozycja „Van Gogh – The Immersive Exhibition” w Szczecinie potrwa do 7 grudnia 2025 roku.

Tekst i fot. (dg)