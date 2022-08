Zamkowe urodziny Ciechowskiego. Spotkanie z gitarzystą Republiki i spektakl muzyczny

"Śmierć w bikini", "Biała flaga", "Mamona", "Nieustanne tango", "Nie pytaj o Polskę", "Arktyka", "My lunatycy", "Psy Pawłowa", "Hibernatus", "Tu jestem w niebie" - te piosenki zabrzmią dokładnie w rocznicę urodzin Grzegorza Ciechowskiego, lidera legendarnej grupy Republika, w poniedziałek (29 sierpnia) na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Wtedy zostanie bowiem pokazany spektakl muzyczny oparty na piosenkach wspomnianego artysty, zmarłego w 2001 roku. Przed widowiskiem zaplanowano spotkanie ze Zbigniewem Krzywańskim, gitarzystą i kompozytorem Republiki, które poprowadzi Piotr Stelmach, dziennikarz muzyczny i autor biografii Ciechowskiego.

Spektakl powstał jako egzamin podsumowujący letnią sesję III roku Wydziału Aktorskiego warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, z przedmiotu: Interpretacja piosenki aktorskiej. W latach 2018–2021 był pokazywany na deskach Teatru Narodowego, a od marca 2022 został włączony do repertuaru tej sceny. Wyreżyserowała go Anna Sroka-Hryń, która tak opowiada o przedstawieniu: "Sięgnęliśmy po ten materiał przede wszystkim dlatego, gdyż to nie tylko artystyczny felieton rozdziału historii Polski, ale również autorski zapis zmagań artysty w walce o niezależność w obliczu cenzury. Zadaliśmy sobie pytanie – o czym mogą teraz być te piosenki dla dwudziestoparolatków? Podjęliśmy próbę zbudowania teatralnego świata i opowiedzenia poprzez te piosenki o ich, studentów, oczekiwaniach, marzeniach, rozterkach, lękach i pragnieniach. Wyszli z tej niełatwej próby z tarczą. Otworzyli się na przestrzenie wcześniej im nieznane i obdarowali ten świat swoją wrażliwością".

Spektakl rozpocznie się o godz. 20, a przed nim - o godz. 19 - odbędzie się wspomniane spotkanie ze Zbigniewem Krzywańskim.

(MON)