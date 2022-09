Zamkowe Noce Filmowe 2022. Oscarowy fenomen z Korei

To już będzie ostatni seans z cyklu Zamkowe Noce Filmowe 2022! We wtorek o godz. 21.30 na dziedzińcu menniczym szczecińskiego zamku zostanie pokazany koreański film pt. „Parasite”. Ta produkcja to precedens w historii Oscarów i największy zwycięzca rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej w 2020 roku. Koreański fenomen zgarnął aż 4 statuetki i stał się pierwszym w historii filmem nieanglojęzycznym nagrodzonym w najważniejszej kategorii – „najlepszy film”.

„Parasite” to pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać – biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych do rynsztoków. To mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy.

Seans jest bezpłatny.

(MON)