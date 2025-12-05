Piątek, 05 grudnia 2025 r. 
Zagra ostatnia nadzieja polskiego rocka

Data publikacji: 05 grudnia 2025 r. 12:54
Ostatnia aktualizacja: 05 grudnia 2025 r. 13:12
Fot. WaluśKraksaKryzys/Facebook  

WaluśKraksaKryzys zagra w piątek o g. 19 w kinie „Kosmos” w Szczecinie.

WaluśKraksaKryzys to jeden z najciekawszych wykonawców polskiej sceny alternatywnej, ostatnia nadzieja polskiego rocka, poeta, członek ZPAV, miły i wciąż młody człowiek. Można spodziewać się po nim wszystkiego, również utworów z poprzednich albumów.

Artysta ma na koncie następujące krążki: „Miłymłodyczłowiek”, „ATAK”, + piekło +niebo +”, „Tematy i wariacje”. Rok temu za ten trzeci album dostał nagrodę Fryderyk w kategorii „Rockowy album roku”. Artystę znamy także z cyklu koncertowego „Męskie granie”.

Supportem na trasie jest szczeciński zespół mimikyu.

(as)

