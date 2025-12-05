Zagra ostatnia nadzieja polskiego rocka

WaluśKraksaKryzys zagra w piątek o g. 19 w kinie „Kosmos” w Szczecinie.

WaluśKraksaKryzys to jeden z najciekawszych wykonawców polskiej sceny alternatywnej, ostatnia nadzieja polskiego rocka, poeta, członek ZPAV, miły i wciąż młody człowiek. Można spodziewać się po nim wszystkiego, również utworów z poprzednich albumów.

Artysta ma na koncie następujące krążki: „Miłymłodyczłowiek”, „ATAK”, + piekło +niebo +”, „Tematy i wariacje”. Rok temu za ten trzeci album dostał nagrodę Fryderyk w kategorii „Rockowy album roku”. Artystę znamy także z cyklu koncertowego „Męskie granie”.

Supportem na trasie jest szczeciński zespół mimikyu.

(as)

