Zagra mistrz saksofonu. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Marek Pospieszalski

Marek Pospieszalski zagra w piątek o g. 20 w punkcie winyle.fm przy ul. Jagiellońskiej 86. Mamy bilety dla naszych Czytelników!

Marek Pospieszalski to, jak napisał Jan Błaszczak, „saksofonista i kompozytor, który w tworzeniu muzyki najbardziej ceni niezależność, rozumianą jako wielość dróg, którymi może podążać artysta”.

Po wielu latach współpracy z innymi artystami (m. in. Wojtek Mazolewski Quintet) coraz mocniej obecnie wypowiada się jako lider czy to swojego kwartetu czy oktetu, a obie te formacje zdobywają wielkie uznanie krytyków i publiczności, m.in. Warsaw Summer Jazz Days, Letnia Akademia Jazzu czy Memorial To Miles.

A tak o tytule Muzyka Roku dla Marka Pospieszalskiego pisał Jazz Forum: „Sensację w najnowszej ankiecie sprawił koronowany na Muzyka Roku saksofonista Marek Pospieszalski. Ten oszałamiający sukces zawdzięcza dwóm autorskim albumom wydanym przez portugalską oficynę Clean Feed, specjalizującą się w avant jazzie i muzyce improwizowanej. Dodatkowo album Pospieszalskiego „Polish Composers Of The 20th Century” (nagrany w oktecie topowych muzyków) zdobył miano Najlepszego Albumu Roku. W pierwszej piątce najlepszych płyt znalazła się też inna płyta Pospieszalskiego (nagrana w kwartecie) zatytułowana „Durer’s Mother”.

Artysta kładzie główny nacisk na sferę dźwięku, eksploruje nowe ścieżki, m.in. odpowiednie przygotowanie saksofonu, czy użycie wzmacniacza gitarowego, dzięki któremu saksofon zamienia się w zupełnie nowy instrument, wykorzystując technikę sprzężenia zwrotnego. Technika ta okazuje się być odrębną drogą do dalszych eksploracji. Pospieszalski czerpiąc z osiągnięć sound designu, zachowując ekspresję i muzykalność, pokazuje, że saksofon jest instrumentem, który ma jeszcze wiele do zaoferowania i nieskończoną liczbę możliwości.

Marek Pospieszalski wybrany został przez prestiżowy niemiecki magazyn JazzThing na listę 25 najbardziej obiecujących muzyków w Europie („25 unerhörte kommende Großen”). Prowadzi własny oktet i kwartet.

Ostatnie dwa lata to absolutny przełom w twórczości Pospieszalskiego. Pod skrzydłami renomowanej portugalskiej wytwórni Clean Feed artysta wydał w tym czasie już trzy albumy, które odbiły się szerokim echem na całym świecie, a on sam został uhonorowany tytułem Muzyka Roku 2022 w prestiżowym plebiscycie Jazz Forum. ©℗

(as)

Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (1 grudnia). Zaproszenia otrzymają dwie osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.