Zabawa na Zamkowych Tarasach. Folk z bałkańkim temperamentem

Żywiołowe rytmy Bałkanów, kaszubski folklor i energia, która porywa publiczność do wspólnej zabawy, opanują Zamkowe Tarasy. W piątek o g. 20 na scenie Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie wystąpi zespół Bubliczki – jedna z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych formacji folkowych w Polsce.

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Bubliczki od blisko dwóch dekad udowadniają, że muzyka inspirowana tradycją może brzmieć nowocześnie, świeżo i niezwykle energetycznie. Siedmioosobowy zespół z Pomorza stworzył własny styl, łącząc inspiracje muzyką bałkańską, cygańską i żydowską z kaszubskim folklorem oraz autorskimi kompozycjami. Efektem jest wybuchowa mieszanka, która od lat przyciąga publiczność na festiwale i koncerty w całej Polsce.

Znakiem rozpoznawczym Bubliczków są koncerty pełne żywiołu, improwizacji i bezpośredniego kontaktu z publicznością. Ich występy szybko zamieniają się we wspólne muzyczne święto, podczas którego trudno pozostać w miejscu.

Na dorobek zespołu składają się trzy albumy: „Opaa”, „Trubalkan” oraz „Turbofolk”. Druga z płyt zdobyła trzecie miejsce w konkursie Folkowy Fonogram Roku Programu Drugiego Polskiego Radia. Wcześniej grupa została laureatem najważniejszych krajowych konkursów muzyki folkowej, zdobywając pierwszą nagrodę Festiwalu Nowa Tradycja Polskiego Radia oraz drugie miejsce na Mikołajkach Folkowych.

O wyjątkowym charakterze brzmienia zespołu decyduje bogate instrumentarium. Na scenie usłyszymy akordeon, skrzypce, trąbkę, saksofon, klarnet, puzon, gitarę basową i perkusję. Podczas koncertu na Zamku wystąpią Mateusz Czarnowski, Michał Czarnowski, Marek Kubiszyn, Krzysztof Kowalczyk, Fabian Kubiszyn, Artur Pacak oraz Łukasz Łapiński.

Nazwa zespołu nawiązuje do „bubliczków”, czyli popularnych w Europie Wschodniej obwarzanków kojarzonych z kulturą żydowską i ulicznym muzykowaniem. Sami artyści określają swoją twórczość jako „hulaszczo-muzyczną”, podkreślając, że inspiracje tradycją są dla nich punktem wyjścia do tworzenia własnego, niepowtarzalnego brzmienia.

(as)

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