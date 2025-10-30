Za zasługi dla kultury. Laureaci „Pro Arte” 2025 odebrali nagrody [GALERIA]

Fot. UMWZ

Tomasz Lazar, Piotr Pauk, Longina Malinowski i Janusz Janiszewski to laureaci XIV edycji marszałkowskiego konkursu o nagrodę „Pro Arte”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom z wyjątkowymi zasługami dla kultury Pomorza Zachodniego. Gala odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie. Dotychczas, w trakcie wszystkich edycji konkursu, Nagrody Pro Arte otrzymało 52 wybitnych przedstawicieli środowisk twórczych i kultury.



Nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim przyznawane są od roku 2012. Zwycięzców wybiera kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele szczecińskich mediów.

Nagrodzeni otrzymali statuetki projektu Andrzeja Litwy, przedstawiające zarys ludzkiej postaci wspinającej się na palcach – symbol aktu twórczego, natchnienia i lekkości – a także dyplomy oraz gratyfikacje finansowe w wysokości 20 tys. zł.



Laureaci XIV edycji konkursu Nagrody „Pro Arte”:



Tomasz Lazar – fotograf, freelancer i wykładowca. Laureat prestiżowej nagrody World Press Photo i Grand Prix Fotofestiwalu w Łodzi (2012), a także Picture of the Year International 2024. Większość fotografii Lazara sytuuje się na pograniczu dokumentu i fotografii reporterskiej. Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za twórczą działalność i indywidualność, pasję i rozwój fotografii na Pomorzu Zachodnim, a także wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii w Polsce i na świecie.



Piotr Pauk – czołowy przedstawiciel polskiego street artu, muralista, kurator i animator kultury. Od ponad 25 lat aktywnie kształtujący oblicze życia artystycznego Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za unikatowy dorobek artystyczny i projektowy w dziedzinie street artu oraz za kreatywny i niekonwencjonalny sposób budowania i promowania wizerunku Pomorza Zachodniego. Nagroda za odwagę wyrażania i prace, które komentują doświadczenia przełomów.



Longina Malinowski – malarka, kostiumolożka i pedagog i prezeska Stowarzyszenia Stacja Kultura oraz Atelier Młodego Artysty. Od lat ożywia życie kulturalne regionu poprzez wystawy, plenery i wydarzenia artystyczne. Dodatkowo z ogromną pasją projektuje i tworzy barokowe kostiumy teatralne. Nagrodę „Pro Arte” przyznano jej w uznaniu wielowymiarowej działalności na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju potencjału kulturowego, za całokształt twórczości artystycznej oraz zaangażowania społecznego, a także za wieloletnią inspirującą pracę na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności.



Janusz Janiszewski – artysta i animator kultury, od blisko czterech dekad związany z teatrem i edukacją artystyczną. Twórca młodzieżowego Teatru Uhuru oraz teatrów senioralnych i Salonu Artystycznego Seniorów w DK „13 MUZ”. Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za twórcze zaangażowanie, indywidualność ponad 30-letnią, wyjątkowo emocjonującą kilka pokoleń uczestników działań teatralnych pracę sceniczną. Za działalność kulturotwórczą i społeczną na rzecz młodzieży i osób starszych.



Nominacje do nagrody mogły zgłaszać instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele środowisk twórczych. (K)







