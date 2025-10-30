Czwartek, 30 października 2025 r. 
REKLAMA 11 szczecin
REKLAMA

Za zasługi dla kultury. Laureaci „Pro Arte” 2025 odebrali nagrody [GALERIA]

Data publikacji: 29 października 2025 r. 10:49
Ostatnia aktualizacja: 29 października 2025 r. 11:48
Za zasługi dla kultury. Laureaci „Pro Arte” 2025 odebrali nagrody
Fot. UMWZ  

Tomasz Lazar, Piotr Pauk, Longina Malinowski i Janusz Janiszewski to laureaci XIV edycji marszałkowskiego konkursu o nagrodę „Pro Arte”. Wyróżnienie przyznawane jest osobom z wyjątkowymi zasługami dla kultury Pomorza Zachodniego. Gala odbyła się w Operze na Zamku w Szczecinie. Dotychczas, w trakcie wszystkich edycji konkursu, Nagrody Pro Arte otrzymało 52 wybitnych przedstawicieli środowisk twórczych i kultury.

Nagrody „Pro Arte” za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w województwie zachodniopomorskim przyznawane są od roku 2012. Zwycięzców wybiera kapituła konkursu, w skład której wchodzą przedstawiciele Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, a także przedstawiciele szczecińskich mediów.

REKLAMA

Nagrodzeni otrzymali statuetki projektu Andrzeja Litwy, przedstawiające zarys ludzkiej postaci wspinającej się na palcach – symbol aktu twórczego, natchnienia i lekkości – a także dyplomy oraz gratyfikacje finansowe w wysokości 20 tys. zł.

Laureaci XIV edycji konkursu Nagrody „Pro Arte”:

Tomasz Lazar – fotograf, freelancer i wykładowca. Laureat prestiżowej nagrody World Press Photo i Grand Prix Fotofestiwalu w Łodzi (2012), a także Picture of the Year International 2024. Większość fotografii Lazara sytuuje się na pograniczu dokumentu i fotografii reporterskiej.  Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za twórczą działalność i indywidualność, pasję i rozwój fotografii na Pomorzu Zachodnim, a także wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie fotografii w Polsce i na świecie.

Piotr Pauk – czołowy przedstawiciel polskiego street artu, muralista, kurator i animator kultury. Od ponad 25 lat aktywnie kształtujący oblicze życia artystycznego Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za unikatowy dorobek artystyczny i projektowy w dziedzinie street artu oraz za kreatywny i niekonwencjonalny sposób budowania i promowania wizerunku Pomorza Zachodniego. Nagroda za odwagę wyrażania i prace, które komentują doświadczenia przełomów.

Longina Malinowski – malarka, kostiumolożka i pedagog i prezeska Stowarzyszenia Stacja Kultura oraz Atelier Młodego Artysty. Od lat ożywia życie kulturalne regionu poprzez wystawy, plenery i wydarzenia artystyczne. Dodatkowo z ogromną pasją projektuje i tworzy barokowe kostiumy teatralne. Nagrodę „Pro Arte” przyznano jej w uznaniu wielowymiarowej działalności na rzecz ochrony dziedzictwa i rozwoju potencjału kulturowego, za całokształt twórczości artystycznej oraz zaangażowania społecznego, a także za wieloletnią inspirującą pracę na rzecz młodzieży i lokalnej społeczności.

Janusz Janiszewski – artysta i animator kultury, od blisko czterech dekad związany z teatrem i edukacją artystyczną. Twórca młodzieżowego Teatru Uhuru oraz teatrów senioralnych  i Salonu Artystycznego Seniorów w DK „13 MUZ”. Nagrodę „Pro Arte” otrzymał za twórcze zaangażowanie, indywidualność ponad 30-letnią, wyjątkowo emocjonującą kilka pokoleń uczestników działań teatralnych pracę sceniczną. Za działalność kulturotwórczą i społeczną na rzecz młodzieży i osób starszych.

Nominacje do nagrody mogły zgłaszać instytucje kultury, szkoły artystyczne, związki, fundacje i stowarzyszenia działające w sferze kultury, organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele środowisk twórczych. (K)


REKLAMA

Komentarze

Nagrody
2025-10-29 11:26:56
To przynajmniej po tym artykule społeczeństwo dowie się o istnieniu tych osób.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

11 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA