XXVIII Kiermasz Książki Przeczytanej. Święto miłośników literatury

W sobotę, 20 czerwca na placu przy fontannach Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie odbędzie się XXVIII Kiermasz Książki Przeczytanej. Jeśli aura nie dopisze, kiermasz odbędzie się w holu teatru.
Celem tego cyklicznego wydarzenia jest promocja czytelnictwa oraz wymiana i sprzedaż książek używanych.
– Przypominamy, że na naszych kiermaszach można kupić w dobrej cenie książki dla dzieci i dorosłych – zachęcają organizatorzy. – Powieści, baśnie, książki edukacyjne – ceny zaczynają się już od kilku złotych! Każda edycja przyciąga liczne grono miłośników czytania w każdym wieku!
Kiermasz potrwa w godz. 10-13.
(K)