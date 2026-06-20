XXVIII Kiermasz Książki Przeczytanej. Święto miłośników literatury

Fot. Ryszard PAKIESER

W sobotę, 20 czerwca na placu przy fontannach Teatru Lalek Pleciuga w Szczecinie odbędzie się XXVIII Kiermasz Książki Przeczytanej. Jeśli aura nie dopisze, kiermasz odbędzie się w holu teatru.

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Celem tego cyklicznego wydarzenia jest promocja czytelnictwa oraz wymiana i sprzedaż książek używanych.

– Przypominamy, że na naszych kiermaszach można kupić w dobrej cenie książki dla dzieci i dorosłych – zachęcają organizatorzy. – Powieści, baśnie, książki edukacyjne – ceny zaczynają się już od kilku złotych! Każda edycja przyciąga liczne grono miłośników czytania w każdym wieku!

Kiermasz potrwa w godz. 10-13.

(K)

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