XXIII Festiwal Muzyki Dawnej w Szczecinie. Podróż przez kultury i epoki

W weekend wysłuchamy pierwszych koncertów XXIII Festiwalu Muzyki Dawnej w Szczecinie, który odbywa się pod hasłem Musica et Universum. Nasze miasto ponownie stanie się przestrzenią spotkania muzyki, historii, duchowości i współczesnej refleksji. Czeka nas muzyczna podróż przez kultury i epoki — od bizantyjskich śpiewów, przez barokowe inspiracje kosmosem, po melancholijny świat Johna Dowlanda i wielobarwne brzmienia Orientu. W programie znajdą się koncerty międzynarodowych artystów z Polski, Azerbejdżanu, Niemiec, Szwajcarii, Turcji, Ukrainy i Węgier, a także wykład oraz finałowa Scena Inspiracji promująca młodych wykonawców muzyki dawnej.

Musica et Universum to festiwal dla miłośników muzyki dawnej, ale także dla wszystkich, którzy szukają nowych, poruszających doświadczeń artystycznych. To zaproszenie do świata, w którym muzyka staje się językiem dialogu — między Wschodem a Zachodem, sacrum a współczesnością, tradycją a jej nowym odczytaniem.

I tak w piątek o g. 19:00 w Cerkwi św. Mikołaja przy ul. Zygmunta Starego 1A Paleologos Ensemble zagra koncert „Architektura Dźwięku. W poszukiwaniu Boskiej Myśli”. Za to w niedzielę o g. 19 na na dziedzińcu Muzeum Narodowego przy ul. Staromłyńskiej 27 rozpocznie się występ „Melancholia Sphaerarum – 7 światów Johna Dowlanda”. Zagrają Krakowski Konsort Viol & Szczecin Vocal Project.

Kolejne występy zaplanowano na 22 i 24 maja.

„Kurier” objął te wydarzenia swoim patronatem.

