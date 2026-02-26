Czwartek, 26 lutego 2026 r. 
REKLAMA 0 szczecin
REKLAMA

XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej

Data publikacji: 25 lutego 2026 r. 23:52
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2026 r. 23:52
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej
Fot. Dariusz Gorajski  

XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej odbędzie się w dniach 27-29 marca w Szczecinie. Wydarzenie co roku gromadzi chóry z Polski i zagranicy. W nadchodzącej edycji spodziewanych jest około 400-500 uczestników.

REKLAMA

W programie przewidziany jest koncert inauguracyjny, przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów połączony z ogłoszeniem wyników.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele Garnizonowym, natomiast finał festiwalu – uroczysty koncert laureatów i ogłoszenie wyników – tradycyjnie w Bazylice Archikatedralnej. (K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

0 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA