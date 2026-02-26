XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralno-Pasyjnej

Fot. Dariusz Gorajski

XIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralno-Pasyjnej odbędzie się w dniach 27-29 marca w Szczecinie. Wydarzenie co roku gromadzi chóry z Polski i zagranicy. W nadchodzącej edycji spodziewanych jest około 400-500 uczestników.

W programie przewidziany jest koncert inauguracyjny, przesłuchania konkursowe oraz koncert laureatów połączony z ogłoszeniem wyników.

Przesłuchania konkursowe odbędą się w Kościele Garnizonowym, natomiast finał festiwalu – uroczysty koncert laureatów i ogłoszenie wyników – tradycyjnie w Bazylice Archikatedralnej. (K)

