XII Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy. Klasyka, nowoczesność i show [GALERIA]

Konkurs Klarnetowy Zespołów Kameralnych Grupy III. Fot. Dariusz Gorajski

Wydarzenie muzyczne z wielkim rozmachem trwa do niedzieli w Szczecinie. Koncerty, recitale, spotkania z wirtuozami i wybitnymi pedagogami, a przede wszystkim konkurs dla uczniów i studentów szkół oraz uczelni muzycznych. Wszystko to odbywa się pod wspólnym hasłem: klarnet.

Już po raz dwunasty w Szczecinie mamy Zachodniopomorski Festiwal Klarnetowy o zasięgu międzynarodowym. Młodzi klarneciści z całej Polski rywalizują w nim o palmę pierwszeństwa w różnych kategoriach wiekowych dla solistów i zespołów kameralnych. Z tego powodu do stolicy województwa zachodniopomorskiego przyjechało wielu uznanych artystów oraz młodych instrumentalistów. W sobotę najważniejszym wydarzeniem festiwalu był koncert francuskiego zespołu klarnetowego Les Bons Becs, który porwał publiczność. Przez całą niedzielę odbywają się przesłuchania konkursowe grupy IV (studentów) w kategoriach soliści oraz zespoły kameralne. O godz. 16 po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagrody Grand Prix Festiwalu zabrzmi Koncert Laureatów. Odbędzie się on - podobnie jak niemal wszystkie festiwalowe wydarzenia - w siedzibie głównego organizatora, jakim jest Zespół Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Staromłyńskiej 13 w Szczecinie. Współorganizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Koncertom, warsztatom i przesłuchaniom towarzyszą wystawy instrumentów i akcesoriów klarnetowych.

Szczecińska publiczność ma zatem już piąty dzień z rzędu niecodzienną okazję podziwiania i oklaskiwania znakomitych muzyków. Od środy każdego dnia oprócz przesłuchań konkursowych oraz warsztatów z mistrzami dla uczniów i nauczycieli, odbywają się imprezy otwarte dla widzów. W Koncercie Inauguracyjnym wystąpili znakomici muzycy Artur Pachlewski (klarnet) i Karolina Stańczyk-Piechocka (fortepian). W czwartkowym Recitalu Klarnetowym zaprezentował się Matsvey Mitskavets z Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach, laureat Nagrody Grand Prix z poprzedniej edycji festiwalu, wraz z towarzyszeniem Martyny Kubik na fortepianie.

Dużym wydarzeniem okazał się piątkowy Koncert Symfoniczny w Filharmonii im. M. Karłowicza, który odbył się w ramach festiwalu. Z orkiestrą wystąpiła gwiazda Festiwalu: Annelien Van Wauwe, klarnecistka z Belgii. Muzyków poprowadził Paweł Przytocki, dyrektor artystyczny Filharmonii A. Rubinsteina w Łodzi. Podczas koncertu artyści zaprezentowali prawdziwą perłę muzyki współczesnej - utwory kompozytorów rzadko grywanych, ale niezwykle wartościowych i nowatorskich: Aleksandra Tansmana, Mieczysława Wajnberga i III Symfonię Witolda Lutosławskiego, uznawaną za najdoskonalsze dzieło mistrza, nawiązujące do V Symfonii L. van Beethovena. Publiczność doceniła koncert owacjami na stojąco.

Koncertowa sobota należała do francuskiego zespołu Les Bons Becs. Pięciu muzyków w sali koncertowej ZPSM dało prawdziwy show muzyczno-taneczny pod tytułem "Crazy Winds". Artyści łącząc wirtuozerię wykonania znanych utworów z niezwykle dynamiczną choreografią, wzbudzali co chwilę zachwyt wśród wymagającej publiczności zasiadającej na widowni. Słuchacze doceniali występ aplauzem na stojąco i wielokrotnym domaganiem się bisów. Jednym z nich było wykonanie utworu "Somewhere over the Rainbow" z towarzyszeniem klarnetów i solo na pile(!).

- Mimo trudności związanych z dojazdem muzyków z Francji, spowodowanych strajkiem na lotnisku, cieszymy się, że artyści z Paryża dotarli i nie zawiedliśmy tak wspaniałej publiczności - powiedział dyrektor artystyczny festiwalu i dyrektor ZPSM dr hab. Piotr Piechocki.

Honorowy Patronat nad Festiwalem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin. Patronat Medialny: Kurier Szczeciński.. Partner wydarzenia: Pomorze Zachodnie.

Wyniki konkursu w grupach I-III podajemy poniżej, nagrody w grupie IV zostaną przyznane w niedzielę po godz. 16.

Elżbieta KUBERA

GRUPA I - SOLIŚCI

I MIEJSCE - Filip Serafinowicz (Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni)

II MIEJSCE - Antonina Kuśnierek (Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Roman Maciejewskiego w Lesznie)

III MIEJSCE ex aequo - Milena Franczyk (Szkoła Muzyczna I st. w Łącku); Marta Pilecka (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie)

GRUPA II - SOLIŚCI

I MIEJSCE ex aequo - Celina Kibort (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku); Tymon Urba (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie)

II MIEJSCE ex aequo - Piotr Kujawa (Szkoła Muzyczna I i II st. im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni); Stanisław Materniak (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie); Antonina Szydłowska (Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku)

III MIEJSCE ex aequo - Blanka Misztal (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach); Wanda Tanasiewicz (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Katowicach)

GRUPA II - ZESPOŁY KAMERALNE

I MIEJSCE - Wanda Tanasiewicz, Blanka Misztal (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. St. Moniuszki w Katowicach)

II i III MIEJSCE – nie przyznano

GRUPA III - SOLIŚCI

I MIEJSCE - Leon Łunkiewicz (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie)

II MIEJSCE ex aequo - Antoni Grajewski (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie); Franciszek Wieczorek (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie)

III MIEJSCE ex aequo - Milena Kluczyńska (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. w im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu); Szymon Mazurek (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych Nr 1 w Warszawie); Ilona Roman (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie)

GRUPA III - ZESPOŁY KAMERALNE

I MIEJSCE - duet klrnetowy: Ilona Roman, Krzysztof Maślanka (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie)

II MIEJSCE - kwartet klarnetowy: Karol Leczek, Szczepan Kuchta, Kacper Sienkowski, Miłosz Niemczyk (Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie)

III MIEJSCE - kwartet klarnetowy: Maja Surma, Kaja Wrzeszcz, Mikołaj Plaszewski, Wojciech Peregrym (Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Jagwigi Kaliszewskiej w Poznaniu)

