Wystawa w zamku. Malarstwo Jerzego Zajączkowskiego

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na wernisaż prac Jerzego Zajączkowskiego, wrocławskiego malarza, rysownika i rzeźbiarza. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 10 marca o godz. 17.00.

Wystawa prezentować będzie cykl obrazów skupionych wokół motywu fali – symbolu przemiany, rytmu natury i medytacyjnego ładu. Artysta ukazuje ją w różnych układach kompozycyjnych i kolorystycznych, wprowadzając do swoich prac ład, równowagę i spokój. Powtarzający się motyw buduje rytm i nadaje obrazom spójny charakter. Zamiast skupiać się na pojedynczym elemencie, widz ogląda całe sekwencje fal, które tworzą jednolitą, harmonijną całość. Wystawa dostępna będzie w Galerii Wschodniej do 24 maja br.

