Poniedziałek, 09 marca 2026 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Wystawa w zamku. Malarstwo Jerzego Zajączkowskiego

Data publikacji: 09 marca 2026 r. 13:56
Ostatnia aktualizacja: 09 marca 2026 r. 14:18
Wystawa w zamku. Malarstwo Jerzego Zajączkowskiego
Fot. materiały organizatora  

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie zaprasza na wernisaż prac Jerzego Zajączkowskiego, wrocławskiego malarza, rysownika i rzeźbiarza. Wydarzenie odbędzie się we wtorek 10 marca o godz. 17.00.

REKLAMA

Wystawa prezentować będzie cykl obrazów skupionych wokół motywu fali – symbolu przemiany, rytmu natury i medytacyjnego ładu. Artysta ukazuje ją w różnych układach kompozycyjnych i kolorystycznych, wprowadzając do swoich prac ład, równowagę i spokój. Powtarzający się motyw buduje rytm i nadaje obrazom spójny charakter. Zamiast skupiać się na pojedynczym elemencie, widz ogląda całe sekwencje fal, które tworzą jednolitą, harmonijną całość. Wystawa dostępna będzie w Galerii Wschodniej do 24 maja br.

(K)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA