Wystawa w 13 Muzach. Brązowa ucieczka w szarość

W galerii Enter w Domu Kultury 13 Muz przy pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie w czwartek 6 marca o godz. 17 odbędzie się otwarcie wystawy prac Elżbiety Zygmunt „Brązowa ucieczka w szarość. Pędzel i wyobraźnia”. Wstęp wolny.



„Sztuka wpisana jest w moje życie. Obok zawsze jest codzienność. To ona staje się często motywem i inspiracją do działania. Maluję, kiedy moja dusza jest zakochana, albo kiedy szarpie ją szarość dnia. Pierwszym krokiem są myśli, potem rozkładam płótna. Wyciągam pędzle i zapominam o całym świecie. Czekam na dobre światło i powoli zaczynam moją podróż po płótnie. Zaczynam spowiedź z tego, co mam w duszy. Wtedy jest dobry czas w moim życiu. Łapię oddech. Lubię takie chwile. Cisza jest tylko moja. Spokój jest tylko mój. Wyobraźnia kołysze myśli. Myśli rozmalowuję na płótnie. Zapraszam Państwa do mojego świata wyobraźni” – przedstawia się artystka.

Wystawa czynna będzie do 29 marca, od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 oraz w trakcie trwania wydarzeń.

(K)