Wystawa Razuvaievy Hulnaz. Malując, leczy duszę

Na jej obrazach, malowanych farbami akrylowymi, znajdziemy naturę ukazaną żywymi kolorami, które przenoszą odbiorców np. w nierealny świat kolorowych zebr i słoni. Na jej obrazach znajdziemy też niebieskie niebo i dużo żółtych kwiatów – kolory te nawiązują do narodowych barw Ukrainy. Otwarcie wystawy prac Razuvaievy Hulnaz odbędzie się w czwartek 27 marca w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka w Szczecinie.

Razuvaieva Hulnaz jest tatarską artystką dorastającą na Ukrainie w rodzinie wojskowej. Jej rodzice, zgodnie z rozkazami, co 3-4 lata zmieniali miejsce zamieszkania. W efekcie szkołę średnią skończyła w Turkmenistanie. I następnie, w Uzbekistanie, podjęła studia na Uniwersytecie Medycznym, gdzie specjalizowała się w pediatrii. Podczas pobytu w Uzbekistanie założyła rodzinę: jest żoną i matką dwojga dorosłych dzieci. W roku 1983 całą rodziną przeprowadzają się na Ukrainę, gdzie przepracowała 39 lat w szpitalu dziecięcym jako lekarz.

W 2020 roku, gdy zaczęła się epidemia koronawirusa, przeszła na emeryturę, i wraz z mężem przeprowadziła się do Charkowa – chcieli być bliżej córki i jej rodziny. Na emeryturze skorzystała z wolnego czasu i zaczęła go wypełniać tym, na co nigdy wcześniej nie starczało czasu, a co leżało jej na artystycznej duszy. Zaczęła malować.

Warsztat doskonaliła, oglądając w internecie mistrzowskie kursy rysunków zamieszczonych na platformie YouTube.

– I tak to się zaczęło moje malowanie – opowiada Razuvaieva Hulnaz.

Jej dalszy rozwój przerwała wojna.

- Gdy zaczęła się agresja, to 30 minut później opuściliśmy dom, aby odwiedzić krewnych pod Kijowem - mówi. - Widząc postępy wojsk rosyjskich i ich zbrodnie popełniane na bezbronnej ludności cywilnej, postanowiliśmy wyjechać do Polski, która wtedy szeroko otworzyła drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Mimo że mieszkam bezpiecznie w Szczecinie, to jednak tęsknię za domem, który jest częstym motywem na moich obrazach.

Otwarcie wystawy zostanie połączone z recitalem Halyny Buldovskiej, która zaśpiewa pieśni ukraińskie. Odbędzie się w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej przy ul. Wawrzyniaka 5 o godz. 16.30. Wystawa będzie czynna do 22 kwietnia. Wstęp wolny. ©℗

(K)