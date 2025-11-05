Wystawa prac Andrzeja Buko

Fot. materiały organizatora

W środę 5 listopada o godz. 17 w Galerii Foyer 13 Muz przy pl. Żołnierza Polskiego w Szczecinie odbędzie się otwarcie wystawy Andrzeja Buko pt.: „Moja twórczość”.

REKLAMA

Wystawa będzie czynna do 5 grudnia od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 oraz w trakcie trwania wydarzeń – wstęp wolny.

Andrzej Buko jest szczecińskim architektem, artystą oraz malarzem. Jest twórcą prac, w których rzeczywistość ukazuje w sposób abstrakcyjny. Tworzy od zawsze. Zajmuje się projektowaniem, designem, malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, grafiką, a także sztukami wizualnymi. Obecnie jego największą pasją jest malarstwo na wodzie – Ebru. Wystawa pokazuje część dorobku twórczego Andrzeja Buko w ostatnich latach. Przedstawione prace są reprezentatywne dla jego poszukiwań kierunków formalnych. Twórczość tę można zaliczyć do nurtu abstrakcji organicznej i kierunku hiperrealizmu abstrakcyjnego.

(K)

REKLAMA