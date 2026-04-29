Wyjątkowo wysoki poziom dyplomów. Wystawa w Liceum Plastycznym

Magda Wierucka, nauczycielka Liceum Plastycznego przypuszcza, że jeden z mebli odrestaurowanych przez jej uczniów może pochodzić z Anglii lub Francji. Jest to ciekawa toaletka łącząca elementy klasycyzujące z rokokizujacymi liniami giętymi. Fot. Karol CIEPLIŃSKI

Wyjątkowo dobrze wypadły tegoroczne dyplomy uczniów Liceum Plastycznego w Szczecinie. Na otwartej w piątek wystawie zaprezentowano malarstwo, grafikę, przykłady sztuki edycji książek oraz renowacji mebli.

Na uwagę zasługuje między innymi monumentalny obraz Szymona Wódki. Płótno utrzymane w miodowych kolorach przedstawia trzy postacie we wnętrzu kuchni. Malarstwo cechuje się bardzo dobrym opanowaniem rzemiosła. Nienaganny warsztat zwraca uwagę także w przypadku obrazu Julii Konarskiej – kobiece nogi. Nie obyło się jednak bez dobudowania ideologii do dobrego malarstwa. Płótnom towarzyszą krótkie konceptualne opisy.

Na uwagę zasługują także dyplomy z grafiki. Między innymi grafiki Julii Bieleckiej i Hanny Sipiory utrzymane w toksycznych, fosforyzujących pomarańczach. Z grafik bije naturalizm miejskich pejzaży. Dobry warsztat.

Nie mniej ciekawie prezentują się dyplomy z konserwacji mebli. Większość obiektów to poddane renowacji w ramach dyplomu meble z końca XIX wieku należące do niemieckiego stylu gründerzeit. Tego typu meble w Polsce zwykło się określać jako „eklektyczne”, choć w rzeczywistości gründerzeit to raczej odłam neorenesansu. Ciekawym meblem poddanym renowacji przez Oliwię Stefańską jest mahoniowa toaletka z pierwszej połowy XIX w. Jak tłumaczy nauczycielka renowacji Magda Wierucka, toaletka prawdopodobnie pochodzi z Anglii lub Francji. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI

