Wyjątkowa wystawa dla dzieci i rodzin. Patriotyzm do przytulenia [GALERIA]

Fot. Dariusz GORAJSKI

W niedzielę, 31 sierpnia, w Edukatorium Fabryki Wody w Szczecinie otwarta zostanie wystawa „Przytul Polskę”, organizowana przez Dom Kultury „13 Muz” we współpracy z partnerami. To sensoryczna, pełna interakcji ekspozycja, której celem jest wzmacnianie poczucia wspólnoty i tożsamości kulturowej.

– Jako Fabryka Wody oferujemy przestrzeń nie tylko rekreacyjną, ale również edukacyjną. Czujemy odpowiedzialność za promowanie wiedzy i wartości, które kształtują młode pokolenia. Wierzymy, że właśnie projekt „Przytul Polskę” idealnie wpisuje się w naszą misję. To wystawa, która w sposób twórczy i przystępny skłania dzieci do rozmów o Polsce, o tożsamości i o tym, co to znaczy być obywatelem. Chcemy, aby szkoły, rodziny i grupy z regionu zobaczyły, że patriotyzm może być bliski, namacalny, a nawet – dosłownie – do przytulenia – mówiła Kamila Marcinkiewicz z Fabryki Wody.

– To wydarzenie pokazuje, jak chętnie wychodzimy z naszą działalnością w przestrzeń miasta, zwłaszcza że przed nami duży remont siedziby. Cieszymy się, że możemy pokazać tę wystawę właśnie tutaj. Patronaty, które uzyskaliśmy – od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Szczecin – są potwierdzeniem wagi tego projektu. Edukacja patriotyczna jest dziś szczególnie ważna. Chcemy, by młodzi ludzie umieli odpowiedzieć sobie na pytanie, co znaczy dla nich Polska i dlaczego warto z nią związać swoją przyszłość – podkreślił Waldemar Kulpa, dyrektor Domu Kultury „13 Muz”.

Wystawę przybliżyła także Maja Olendzka, wicedyrektorka „13 Muz” i kuratorka projektu.

– To przestrzeń sensoryczna, zaprojektowana z myślą o rodzinach i dzieciach – zaznaczyła. – Wystawa powstała dzięki kolektywowi Mamy Projekt i odwiedziła już kilka miast w Polsce, teraz nadszedł czas na Szczecin. Składa się z wielu etapów – od portalu z biało-czerwonych wstążek, przez Kącik Kibicowania Polsce, ogromną książkę „Kto ty jesteś?”, aż po Galerię Sztuki Polskiej. Dzieci mogą tu dotykać, odkrywać, sprawdzać się w łamańcach językowych i słuchać muzyki Chopina. Wszystko po to, by Polska stała się bliska, czuła i zrozumiała. Wystawa będzie czynna do końca października, a zwiedzanie odbywa się z edukatorem. Udział w niej, podobnie jak w warsztatach, jest bezpłatny.

Ekspozycja skierowana jest do dzieci w wieku 6-12 lat wraz z rodzicami oraz do grup szkolnych i przedszkolnych. Zwiedzanie grupowe odbywać się będzie w dni powszednie, natomiast rodzinne – w soboty. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz dostępny na stronach „13 Muz” oraz Fabryki Wody.

Oficjalne otwarcie „Przytul Polskę” odbędzie się 31 sierpnia o godz. 11:00 w Fabryce Wody przy ul. 1 Maja 41. Wstęp jest wolny, obowiązują bezpłatne wejściówki dostępne od 18 sierpnia w recepcji Domu Kultury „13 Muz”.

(dg)