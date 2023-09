Wygraj zaproszenie! "Mój boski rozwód" w Przecławiu

GOKSiR w Przecławiu zaprasza na brawurowy monodram w wykonaniu Żanetty Gruszczyńskiej-Ogonowskiej z Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. „Mój boski rozwód” to prześmieszna komedia, która w charakterystyczny dla Brytyjczyków sposób miesza ze sobą wzruszenie i sarkastyczny dowcip. Monodram prezentuje postać Angeli, która musi się zmierzyć z życiem, starzeniem się i potrzebą bliskości w sytuacji, w której zawalił się jej świat po odejściu męża. Sztuka utkana jest z dowcipnych spostrzeżeń na temat relacji damsko-męskich, przyjaźni i zazdrości oraz miłości i seksu. To będzie wieczór pełen śmiechu a jednocześnie refleksji nad życiem w wieku dojrzałym.

Zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przecławiu w środę 13 września na godz. 18:00. Bilety do nabycia w serwisie www.bilety.fm - lub do wygrania w naszym konkursie!

Dla naszych czytelników mamy podwójne zaproszenie na przedstawienie. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.teatr. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj (12 września). Zaproszenie otrzyma osoba, która najszybciej przyśle SMS-a tuż po godz. 13.00. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT