Wybory, zachwyty, chwile zwątpienia. 30-lecie pracy Damiana Aleksandra

„Między ciszą a aplauzem” – to propozycja Teatru Polskiego w Szczecinie na sobotę i niedzielę na g. 19.

Ten spektakl-koncert został utkany z pamięci, muzyki i doświadczania sceny. To opowieść o dojrzewaniu w zawodzie – o wyborach, zachwytach i chwilach zwątpienia, które kształtują artystę musicalowego.

Punktem wyjścia jest jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Damiana Aleksandra – aktora i wokalisty, którego droga zawodowa splata się z historią i przemianami współczesnego teatru muzycznego w Polsce. To właśnie jego sceniczne wcielenia i muzyczne fascynacje poprowadzą widza przez świat musicalu, piosenki filmowej, klasyki estrady, a także subtelnych brzmień piosenki francuskiej czy włoskiej. Znane utwory otrzymają nowe, nierzadko poetyckie aranżacje, osadzone w osobistym kontekście – staną się komentarzem do kolejnych etapów artystycznej drogi.

Wieczór ma strukturę koncertu, ale pulsuje teatralnym nerwem. Obok scenicznego blasku pojawi się życie zakulisowe – proces pracy nad rolą, pytania o repertuar, momenty ciszy, które poprzedzają aplauz. To spojrzenie w głąb zawodu, który wymaga nie tylko talentu, lecz także wytrwałości i nieustannej gotowości do przemiany.

Wśród gości specjalnych zobaczymy m.in. Edytę Krzemień, Paulinę Janczak, Aleksandra Ròżanka, a narracyjną ramę wieczoru stworzy Magda Miśka-Jackowska. Muzycznym sercem spektaklu będzie Krzysztof Herdzin – wybitny pianista, kompozytor, aranżer i dyrygent, którego wrażliwość i kunszt nadadzą orkiestrze brzmienie pełne elegancji i emocjonalnej głębi.

„Między ciszą a aplauzem” to spotkanie z artystą w momencie podsumowania, lecz bez tonu ostateczności. To raczej zatrzymanie się na chwilę – by wsłuchać się w drogę, którą przebył, i w muzykę, która wciąż prowadzi go dalej.

Damian Aleksander – Aktor teatralny, telewizyjny i dubbingowy, reżyser, wykładowca akademicki, pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu „musicus copernicus- FROMBORK FESTIVAL”. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Poznaniu na wydziale wokalno-aktorskim. Absolwent Państwowego Studium Wokalno-Aktorskiego im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Finalista XIX Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (1998). Finalista II edycji Idola (2002). Od 1999 r. związany z Teatrem Muzycznym „Roma” w Warszawie, gdzie zagrał główne role w takich musicalowych hitach, jak: „Miss Saigon”, „Grease”, „Pięciu Braci Moe”, „Koty”, „Les Miserables”, “Wicked” czy „Upiór w operze” (576 spektakli), z którego płyta pokryła się potrójną platyną. Artysta współpracuje min. z takimi instytucjami, jak: Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku: „Korczak” (Janusz Korczak), „Doktor Żywago” (Mecenas Komarowski), „Upiór w Operze” (Upiór-200 spektakli), „Skrzypek na dachu” (Lejzor Wolf), Teatr Muzyczny w Poznaniu: główne role w „Jekyll&Hyde”, „Nine” i „Rodzinie Addamsów”, Teatr Syrena w Warszawie: główne role w „Rodzinie Addamsów”, „Next to Normal”, „Rock of Ages”, „Matylda”, Opera Nova w Bydgoszczy: „Sunset Boulevard” (Max von.Mayerling), Teatr Pieśń Kozła:„Tytus Andronikus” (Saturnius), „Idiota” (Rogożyn), Opera Krakowska: „Kopernik” (Łukasz Watzenrode), Teatr Polski w Szczecinie: „Cabaret” (Mistrz Ceremonii), „Sztukmistrz z miasta Lublina” (Kantor), Teatr Muzyczny w Łodzi „Dracula”(Reinfild).

