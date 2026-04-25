„Wszystko przez Hrabiego” – komedia obyczajowa

W sobotę 25 kwietnia, o g. 19 Teatr Kameralny w Szczecinie (Brama Portowa) zaprasza na premierę spektaklu „Wszystko przez Hrabiego”. „Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do ludzi, poprzez pryzmat różnych zachowań... Głęboka więź emocjonalna bohaterów przeciwstawiona jest powierzchownym zachciankom erotycznym. „Prawdziwa miłość nie zazdrości, prawdziwa miłość nie chowa urazy, prawdziwa miłość nie pamięta zdrady, prawdziwa miłość wszystko wybacza…” Takie i podobne rozważania są osnową dialogu bohaterów.
Scenariusz i reżyseria: Michał Janicki
Muzyka: Armand-Witold Fessard
Reżyseria świateł: Mariusz Leliński
Scenografia Danuta Dąbrowska-Wojciechowska
Występują: Michał Janicki, Bastian Tyrko.
Kiedy obejrzeć?
Sobota, 25.04.2026 o godz. 19
Niedziela, 26.04.2026 o godz. 17