„Wszystko przez Hrabiego” – komedia obyczajowa

Data publikacji: 25 kwietnia 2026 r. 07:01
W sobotę 25 kwietnia, o g. 19 Teatr Kameralny w Szczecinie (Brama Portowa) zaprasza na premierę spektaklu „Wszystko przez Hrabiego”. „Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do ludzi, poprzez pryzmat różnych zachowań... Głęboka więź emocjonalna bohaterów przeciwstawiona jest powierzchownym zachciankom erotycznym. „Prawdziwa miłość nie zazdrości, prawdziwa miłość nie chowa urazy, prawdziwa miłość nie pamięta zdrady, prawdziwa miłość wszystko wybacza…” Takie i podobne rozważania są osnową dialogu bohaterów.

Scenariusz i reżyseria: Michał Janicki

Muzyka: Armand-Witold Fessard

Reżyseria świateł: Mariusz Leliński

Scenografia Danuta Dąbrowska-Wojciechowska

Występują: Michał Janicki, Bastian Tyrko.

Kiedy obejrzeć?

Sobota, 25.04.2026 o godz. 19

Niedziela, 26.04.2026 o godz. 17

