Wszystko, czego potrzebujemy do życia. Świat ks. Tischnera

Fot. Włodzimierz PIĄTEK

Teatr Polski w Szczecinie proponuje w sobotę o g. 19 i w niedzielę o g. 16 „Wariacje Tischnerowskie” w reżyserii Artura Więcka „Barona”.

Tekst spektaklu oparty został głównie na „Historii filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera, w której autor porównywał górali do filozofów, przekładając starożytną filozofię na język i sytuacje z codziennego życia w Tatrach. Ksiądz Tischner tak wyjaśniał powstanie filozofii: „Na pocątku wsędy byli górole, a dopiero pote porobiyli się Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filozofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy telo co: »mędrol«. A to jest pedziane po grecku dlo niepoznaki. Niby, po co mo fto wiedzieć, jak było na pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino wsędy byli górole”.

Twórcy i aktorzy spektaklu przenoszą zatem widzów na Podhale z jego folklorem i góralską mentalnością. Tak o tym mówi reżyser, Artur Więcek „Baron”:

– „Na pocątku byli górole, a dopiero pote porobili się Turcy i Zydzi.” I dopiero pote pojawił się w Teatrze Polskim w Szczecinie spektakl: „Wariacje Tischnerowskie” ukazujący pełną humoru, ale i dającą do myślenia tischnerowską wizję świata. A składa się na nią wszystko to, czego tak naprawdę potrzebujemy do życia. I do szczęścia. Bo tak już z tym Tischnerem jest, że pomaga zrozumieć, poczuć się wolnym; jest także lekiem na wszystkie smutki, niesie nadzieję, dodaje skrzydeł, podnosi na duchu, i sprawia, że: „świat gro, słychać harmonije przestworzy”. A kiedy życie nam zbytnio dokuczy, to za jego przykładem możemy powiedzieć: „Nie jest dobrze. Ale co by było tak cołkiem źle, to nie powiem”!”.

Obsada spektaklu: Jegomość Autor – Michał Janicki, Gospodyni Jegomościa Autora / Postać kobieca I - Małgorzata Chryc-Filary, Wawrzek – Adam Dzieciniak, Jędrek – Karol Olszewski, Józek – Marek Żerański, Maryś / postać kobieca II – Marta Uszko, Maciuś – Wędrowiec – Adam Zych, Doktor Galica / Niedźwiedź – Zbigniew Filary.

