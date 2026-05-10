Wszystkie odcienie pożądania

W niedzielę o g. 19: 30 kino „Pionier” wyświetla film „Prawo pożądania” w reżyserii Pedro Almodóvara z 1987 r.

Tina (Carmen Maura) jest siostrą Pabla. Ich rodzice rozstali się, kiedy Tina miała na imię Tino i była chłopcem, a gdy zamieszkała z ojcem, od pewnego czasu już z nim sypiała. Tino przechodzi zmianę płci, staje się Tiną i jednocześnie żoną ojca, którą ten po kilku latach porzuca, a zraniona Tina nie chce nawet słyszeć o mężczyznach. Nienawidzi ich. Pablo (Eusebio Poncela) jest zakochany w Juanie (Miguel Molina), który nie jest pewien swoich uczuć, więc Pablo próbuje o nim zapomnieć. Poznaje zaborczego, pełnego sprzeczności Antonia (Antonio Banderas) i nawiązuje z nim romans, jednak jego życie staje się jeszcze bardziej skomplikowane. Nie może z tego wyjść nic dobrego…

Klasyczny film Pedra Almodovara, który kładzie podwaliny pod jego styl filmowy, uniemożliwiając, bez obejrzenia go, pełne zrozumienie świata, który reżyser stworzył przez kolejne lata.

(as)

