Wraca Teatr Rozmaitości „Gwitajcie”

Teatr „Gwitajcie” ma za sobą ponad 3 lata tułaczki. Fot. GWITAJCIE

Teatr Rozmaitości „Gwitajcie” będzie wystawiał swoje sztuki na scenie Nowej Dekadencji – Szczecińskiego Centrum Kultury. Pierwsza premiera zaplanowana jest na 16 września.

Teatr ogłasza: „Nadal borykamy się z charakterystycznymi dla całej branży kulturalnej problemami. Staramy się nie spaść – jak wiele podobnych do nas podmiotów – z mapy Szczecina i robimy wszystko, aby mimo przeciwności losu, dostarczyć naszym widzom maksimum satysfakcji i wartościowe jakościowo przedstawienia. Mamy nadzieję, że przetrwamy burzliwy okres i powrócimy jako pełnoprawny teatr, do jakiego przyzwyczailiśmy naszą znakomitą widownię, za którą niezmiennie tęsknimy. Po ponad trzyletniej tułaczce zdarzyła nam się niespodzianka w postaci Szczecińskiego Centrum Kultury Nowa Dekadencja, a co za tym idzie – dostępem do dwóch scen estradowych z pełnym zapleczem techniki scenicznej oraz blisko półtysięczną widownią. To zaprawdę znakomita wiadomość, a dla nas ogromna możliwość ponownego otwarcia z zapewnieniem stałego programu repertuarowego dla naszej prześwietnej publiczności”.

Nowa Dekadencja przy ul. Partyzantów 2 jest znana szczecińskim widzom. Ostatnio służyła jako tymczasowe lokum dla spektakli Teatru Polskiego. Teraz tę przestrzeń przejmuje teatr „Gwitajcie”.

I tak w sobotę 16 września o g. 17 zobaczymy tam „Zygusia Marchewkę”. O fabule tego przedstawienia teatr pisze tak: „Bycie bohaterem to nie bieganie z przyczepioną peleryną. To przezwyciężanie własnych słabości, czasem nawet prozaicznych – jak zdrowe odżywianie i zbilansowana dieta. To próba pokonania tego, co w nas złe, szkodliwe i wyniszczające. To także świadectwo odważnej postawy dającej przykład żelaznej woli i stanowiącej wzór do naśladowania. Bohaterstwo to przywilej, który jest możliwy do osiągnięcia przez każdego z nas; wymaga jedynie odrobiny silnej woli, szczypty ciężkiej pracy i kilku ziarenek samozaparcia. Czy to naprawdę trudne? Przekonajcie się sami i wyruszcie wraz z nami na wyprawę do świata zdrowia i energii, w którym królują witaminy, a największy nawet łamaga może stamtąd powrócić jako prawdziwy superbohater!”.

Z kolei na 17 września na g. 19 zaplanowano „Supeł Małżeński”. To lekka komedia, a właściwie farsa w stylu retro o pewnym świeżo poślubionym małżeństwie inspirowana tekstami Stefanii Grodzieńskiej. Widzowie śledzą poczynania bohaterów w rozmaitych, zdawać by się mogło wręcz rutynowych, sytuacjach międzypłciowych. Mimo zabawnej formy przedstawienie może być inspiracją, a dla niektórych nawet przestrogą lub choćby przyczynkiem do innego spojrzenia na własne codzienne pożycie.

(as)