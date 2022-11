Wojtek Pilichowski Quartet. Muzyka, która rozgrzeje w zimne dni

Free Blues Club na sobotę na g. 21 zaprasza na rozgrzewający w te zimne dni, wysoce energetyczny koncert najbardziej rozpoznawalnego na świecie polskiego basisty Wojtka Pilichowskiego, tym razem w odsłonie: Wojtek Pilichowski Quartet.

Wojtek Pilichowski Quartet to bardzo unikatowy skład na polskim rynku. Utwory prezentowane na koncercie to repertuar sięgający po kompozycje z pierwszej płyty Wojtka Pilichowskiego z 1994 roku, aż po album „Vandal” z roku 2018. Muzycy to młodzi ludzie zaczynający swoją przygodę z muzyką fusion, to w tym składzie mają okazję po raz pierwszy konfrontować swoją osobowość muzyczną z kompozycjami Wojtka Pilichowskiego. Zdaniem Wojtka, wybór ten podyktowany jest faktem, że są to najbardziej utalentowani muzycy młodego pokolenia. Dawid Trawicki, gitarzysta, student pierwszego roku na Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Mateusz Krok, perkusista, student pierwszego roku na Akademi Muzycznej im. Karola Szymanowskiego. Bartek Pokrywka, pianista, producent muzyczny oraz realizator.

Wojtek Pilichowski pierwszy solo album nagrał w 1994 roku. Od tego czasu ukazało się 18 solowych albumów, w tym koncertowe wydawnictwa Pilichowski Band Live na DVD. Łączny nakład wszystkich płyt przekroczył 100 000 egzemplarzy. Artysta w 2017 roku świętował 25-lecie pracy twórczej. Z tej okazji nakładem polskiej agencji fonograficznej został wydany live album „25 Koncert w Trójce”.

Na scenie wśród zaproszonych gości wystąpili: Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Jan Borysewicz oraz zespół Woobie Doobie (Olszak, Grymuza, Nowakowski, Pilichowski, Dąbrówka).

Od początku swojej pracy jako muzyk gra w projektach innych artystów. Jako muzyk sesyjny nagrał ponad 200 płyt, a ich łączny nakład to ponad 6 milionów egzemplarzy. Wraz z supergrupą Woobie Doobie współpracował z czołówką polskiej sceny pop. Jego brzmienie możemy usłyszeć na setkach płyt wydanych w ostatnich trzech dekadach. Pilichowski to również współtwórca polskiego instrumentalnego tria jazzrockowego – TTR2.

Wojtek od wielu lat jest zapraszany na całym świecie na wszystkie najważniejsze festiwale, w tym: Bass Player Live Nowy York i Los Angeles, Euro Bass Days Verona, UK Bass Day, Java Jazz Festiwal, Open Jazz Fest, Klaipeda Jazz Festiwal. Koncertował w wielu miastach świata jak Tokyo, Szanghaj, Sao Paulo, Vancouver, Astana, Bogota, Santiago i wiele innych.

W Polsce został nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami. W sumie 16 razy uznano go za najlepszego polskiego basistę. Pilichowski był trzykrotnie nominowany do nagrody Polskiej Akademii Fonograficznej. Przez czytelników magazynu „Gitara i Bas” ośmiokrotnie wybrany najlepszym polskim basistą. Otrzymał nagrodę dla Najlepszej Sekcji Rytmicznej w 200 1r. (Pilichowski, Dąbrówka) i 2003 r. (Pilichowski, Łosowski).

Jest czterokrotnym laureatem nagrody Play Box w kategorii gitara basowa przyznawanej przez Polskie Rozgłośnie Radiowe. Zwycięzca Guitar Awards 2013 w kategorii najlepszy basista.

Jest dyrektorem artystycznym prestiżowych i największych w Polsce Warsztatów Muzyczna Owczarnia, Kreatywnych Warsztatów Wojtka Pilichowskiego, a także autorem czterech podręczników oraz płyt DVD o tematyce gitary basowej. Od wielu lat prowadzi warsztaty muzyczne oraz wykłady master class na całym świecie.

