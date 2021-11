Wiemy, jak wyglądają statuetki nowej nagrody literackiej. Do kogo trafią wyróżnienia?

Statuetki, które otrzymają laureaci Nagrody Literackiej „Jantar”, zostały po raz pierwszy pokazane publicznie podczas piątkowej (26 listopada) konferencji prasowej w Książnicy Pomorskiej. To praca i projekt Małgorzaty Zielińskiej, artystki ze Świnoujścia. Podstawa to drewno lipowe, wyżej otwarta książka, na której znajduje się okruch bursztynu. Takie wyróżnienia już w tę sobotę trafią do dwóch osób, czyli autorów najlepszych książek wydanych w 2019 oraz 2020 roku. W ubiegłym roku sytuacje epidemiczna uniemożliwiła uroczyste wręczenie statuetki z udziałem publiczności i zaproszonych gości, stąd na weekendowej gali w Książnicy poznamy dwa nazwiska laureatów. Oprócz wspomnianej pamiątkowej statuetki, zdobywcy "Jantara" otrzymają też gratyfikację finansową - 10 tysięcy złotych.

Nagroda dla twórców z regionu

„Jantar” to nagroda marszałka województwa zachodniopomorskiego. Ma być przyznawana corocznie za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego lub z nim związanych. Obejmuje pozycje bez podziałów gatunkowych: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich.

- Świat twórców literatury był obszarem, który do tej pory nie został w szczególny sposób wyróżniony na Pomorzu Zachodnim. W związku z tym chcieliśmy docenić mieszkańców czy osoby związane z naszym regionem, które tworzą niesamowite dzieła. Cieszę się, że konkurs cieszył się dużym powodzeniem, o czym świadczą liczne zgłoszenia autorów różnych dzieł literackich – mówiła, na spotkaniu z dziennikarzami, Anna Bańkowska, członek zarządu województwa.

Zgłoszenia do kolejnej edycji przyjmuje Książnica Pomorska w Szczecinie. Mogą przesyłać je sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury. Ważny jest termin zgłoszenia - do 31 marca każdego roku.

Uroczysta gala - w sobotę

Wyniki obrad jury poznamy w sobotę (27 listopada) w Książnicy Pomorskiej podczas Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni” o godz. 19. Niewykluczone, że laureatami zostaną nasi koledzy z redakcji – Artur Daniel Liskowacki oraz Alan Sasinowski. Przypomnijmy zatem wszystkich autorów, którzy mają szansę na nagrodę. Za rok 2019 być może laureatami zostaną: Jarosław Błahy (za „Rzeźnika z Niebuszewa”), Eugeniusz A. Daszkowski (za „Rejs do Dżeddy”), Inga Iwasiów (za „Kroniki oporu i miłości”), Artur Daniel Liskowacki (za „Brzuch Niny Conti”), Alan Sasinowski (za „Wysokie chmury”), Sławomir Wernikowski (za „Passacaglia”), Konrad Wojtyła (za „Pod czerwień: 111 wierszy”) alboDominik Żyburtowicz (za „Klucze uniwersalne”). Z kolei za rok 2020 szansę na nagrodę mają: Dariusz Bitner (za „Wędrowca”), Jolantę Jonaszko (za „Portrety”), Artur Daniel Liskowacki (za „Hotel polski”), Katarzyna Rembacka (za „Komunistę na peryferiach władzy: historię Leonarda Borkowicza (1912-1989)”, Elżbieta Tylenda (za „Księgę dusz wędrujących”), Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska (za „Dzielnicę (bez) cudów”.

Wybór laureata jest zadaniem pięcioosobowego jury, w którego skład weszli: przewodniczący – prof. Tomasz Mizerkiewicz (wykładowca Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej), Halina Lizińczyk (dziennikarka, do roku 2006 kierowała Redakcją Kulturalną w Radio Szczecin, publikuje recenzje w czasopismach literackich), dr Anna Łozowska-Patynowska (dyrektorka Fundacji Lex Humana działającej na rzecz lokalnej społeczności w Słupsku, prowadzi działalność krytyczno-literacką i recenzencką), prof. Piotr Krupiński (wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów Uniwersytetu Szczecińskiego), prof. Leszek Szaruga (poeta, prozaik, tłumacz niemieckiej i rosyjskiej poezji wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach dziewięćdziesiątych wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego).

(MON)