Wielki Turniej Tenorów po raz 25! Jubileuszowy pojedynek wybitnych głosów

Fot. Agata JANKOWSKA

Tenorzy z całego świata ponownie zawalczą o względy publiczności, która przyjmie rolę jury i wybierze zwycięzcę turnieju. Każdy widz podczas głosowania nagrodzi swojego faworyta różą, a artysta, który zbierze ich najwięcej, zostanie pasowany na rycerza. Wydarzenie odbędzie się już w sobotę 6 września o godz. 20 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie.

Niezmienna od lat i atrakcyjna formuła przyciąga co roku kilka tysięcy gości z różnych stron Polski, a wydarzenie to nie ma sobie równych. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. W tym roku ponownie przeżyjemy turniejową rywalizację, lecz nie na lance i piki, jak niegdyś, ale na głosy. Wielki Turniej Tenorów to niezwykły wieczór ze wspaniałą muzyką, z najbardziej znanymi ariami i fragmentami operetek oraz pieśniami neapolitańskimi. To muzyczna tradycja wyczekiwana i ukochana przez melomanów z całej Polski.

Znamy już kolejność występów podczas koncertu. Jako pierwszy zaśpiewa Andrés Sánchez Joglar (Kuba/Hiszpania), drugi będzie Bartosz Nowak (Polska), trzeci - Daniel Matoušek (Czechy), czwarty - Raman Hasymau (Czechy), piąty - Hyojoong Yong (Korea Południowa), szósty Sebastian Mach (Polska), siódmy Davaasuren Dagvadorj (Mongolia), ósmy - Xiaoyang Jin (Chiny).

- Jest to 25. jubileusz, więc bardzo wyjątkowy. Piękna, okrągła jubileuszowa rocznica, więc i wyjątkowi goście. To wydarzenie oczywiście jest wpisane w kalendarz Pomorza Zachodniego już od 25 lat - podkreśliła Anna Bańkowska, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego. - Cieszy się olbrzymią sławą i na to wydarzenie przyjeżdżają miłośnicy naszych wspaniałych bohaterów, tenorów, nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy. Więc mam nadzieję, że to będzie kolejne takie przeżycie. Turniej nie na piki i lance, więc - powiedziałam to chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu - że krew się nie poleje, bo to właśnie będzie wspaniały turniej na głosy.

- To, co chyba jest najważniejsze w tym wydarzeniu, to jest to, że każdy widz, który przychodzi i odbiera swoją różę, czuje się niebywale doceniony i ważny. I wyobraźcie sobie kilka tysięcy takich ważnych ludzi. To jest naprawdę zobowiązujące. To wpływa też na naszą atmosferę - wszystkich organizatorów, zespołu artystycznego, orkiestry, pani dyrygent, no i tenorów. Zarówno poziom artystyczny, dobrany repertuar zrobią na widzach fantastyczne wrażenie. Szczegółów nie chciałbym zdradzać. Garstka biletów została do sprzedania. Udało nam się na ten moment chyba 2700 biletów sprzedać, więc wypełniliśmy Teatr Letni im. Haliny Majdaniec - pochwalił się dyrektor Opery na Zamku Jacek Jekiel.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 4.09.2025 r.

Agata Jankowska