Wieczór autorski z Jerzym Kochem. Wokół nowego tłumaczenia dzieła Thomasa Manna

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na trzecie spotkanie w ramach cyklu [Zagubieni w przekładzie]. Gościem będzie Jerzy Koch, tłumacz literatury niderlandzkiej, niemieckiej i afrikaans.

Punktem wyjścia do rozmowy stanie się książka „Buddenbrookowie. Upadek pewnej rodziny” Thomasa Manna. Spotkanie poprowadzi Gabriel Augustyn. Jerzy Koch – tłumacz, poeta, niderlandysta i germanista z wykształcenia, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stellenbosch University w RPA. Spotkanie odbędzie się 24 października o godz. 18.00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8).

(K)

FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORA

