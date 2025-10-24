Piątek, 24 października 2025 r. 
Wieczór autorski z Jerzym Kochem. Wokół nowego tłumaczenia dzieła Thomasa Manna

Data publikacji: 24 października 2025 r. 07:53
Ostatnia aktualizacja: 24 października 2025 r. 07:53
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na trzecie spotkanie w ramach cyklu [Zagubieni w przekładzie]. Gościem będzie Jerzy Koch, tłumacz literatury niderlandzkiej, niemieckiej i afrikaans.

Punktem wyjścia do rozmowy stanie się książka „Buddenbrookowie. Upadek pewnej rodziny” Thomasa Manna. Spotkanie poprowadzi Gabriel Augustyn. Jerzy Koch – tłumacz, poeta, niderlandysta i germanista z wykształcenia, profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stellenbosch University w RPA. Spotkanie odbędzie się 24 października o godz. 18.00 w filii nr 7 (pl. Matki Teresy z Kalkuty 8). 

