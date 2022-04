Wesela Gryfitów i wiele historycznych ciekawostkek w nowej publikacji zamku

Najnowsze ustalenia dotyczące usytuowania pokoi książęcych w kompleksie zamkowym, ciekawostki dotyczące ślubów Gryfitów oraz związany z nimi świat intryg, rywalizacji i nierzadko gorzki los księżniczek, jak też opowieść o tym, co serwowano książęcym gościom weselnym - to tylko część z tego, co można przeczytać w nowej, właśnie wydanej publikacji Zamku Książąt Pomorskich. To druga część monografii pt. "Karty z dziejów zamku książęcego w Szczecinie".

Tom pierwszy, który wydano pod koniec 2020 roku, poświęcony był w całości architekturze zamku. Ten drugi tworzy zbiór artykułów ośmiu badaczy: "W obszernej treści publikacji szczeciński zamek książęcy pojawia się w kontekście wybranych zagadnień historii życia codziennego i obyczajów, kultury społecznej, a także przemian lokalnych struktur władzy.administracyjnej. Dowiadujemy się, jak zmieniało się postrzeganie tego obiektu jako wytworu kultury, jaki był jego dawny wygląd i wyposażenie, jak kształtowała się współczesna działalność kulturotwórcza zamku (będącego centrum kultury i siedzibą różnych instytucji) oraz do jak przełomowych działań na rzecz samej budowli aktywność ta doprowadziła " – napisała we wstępie książki Barbara Igielska, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Mocną stroną publikacji są zdjęcia i grafiki ukazujące zarówno wieki dawne (np. jak wyglądał medalion portretowy Ernesta Croya i Anny pomorskiej wykonany z okazji ślubu tej książęcej pary), jak i bliższe nam czasy (m.in. jak powstawał stojący przez zamkiem słynny pomnik księcia Bogusława X i księżnej Anny). Tym razem zamek pozyskał je nie tylko z muzeów i fundacji polskich, niemieckich i skandynawskich, ale także włoskich czy amerykańskich, również z kolekcji prywatnych. Wśród rarytasów jest fotografia talerza pochodzącego z Królewskiej Manufaktury Porcelany w Berlinie z widokiem na zamek od strony Odry z około 1818 roku. Mógł on być częścią serwisu deserowego carycy Marii Fiodorownej.

Niewykluczone, że powstanie kolejna część monografii zamku.

- Na tych dwóch tomach nie można poprzestać. Trzeba myśleć, by może część treści rozszerzyć - mówił, na wtorkowej konferencji prasowej, redaktor publikacji, Kacper Pencarski.

Jak zdradziła na spotkaniu z dziennikarzami dyrektor zamku, za dwa albo trzy miesiące ukaże się polskie tłumaczenie kroniki Paula Friedeborna, burmistrza Szczecina w pierwszej połowie siedemnastego wieku. Z kolei w przyszłym roku - biografia Bogusława X.

(MON)