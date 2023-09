Wersja sceniczna filmowego hitu! Już wkrótce atrakcja dla najmłodszych

Fot. mat. organizatora

Międzynarodowe widowisko, oparte na najbardziej wyczekiwanym ukraińskim filmie animowanym „MAVKA. Leśna piosenka”, odbędzie się 21 października o godz. 15 w Event Arena Szczecin. Film już wszedł na ekrany - a „MAVKA.SHOW” to wyjątkowe połączenie klasyki i nowoczesności w nieznanym dotąd wydaniu, pełnym wyrazistej choreografii, elementów akrobatycznych i efektów specjalnych.

Przepiękną historię dziewczynki o imieniu MAVKA, która ukochała las i jego mieszkańców, będzie można podziwiać w Event Arenie. „MAVKA.SHOW” to nie tylko wyjątkowe rozwiązania sceniczne, ale też nietuzinkowa choreografia i pokazy akrobacji, połączone przepiękną fabułą teatralną. Jest to opowieść dla dorosłych i dzieci, w której każdy znajdzie cząstkę siebie - to tradycyjne ukraińskie kostiumy, spektakularne pokazy cyrkowe i nowoczesna sceneria zamknięte w interaktywnym widowisku dla całej rodziny. Bilety na to wydarzenie można kupić na portalach : PanKoncert, Biletyna, Kupbilecik, eBilet, Eventim - lub wygrać w naszym konkursie - szczegóły już wkrótce! (K)