Wernisaż XII Migawki - najważniejszej corocznej wystawy fotografii reporterskiej [GALERIA]

Fot. Agata Jankowska

Kilkunastu szczecińskich fotoreporterów związanych z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami zaprezentowało w sobotę swoje najlepsze zdjęcia wykonane w ostatnim czasie. W Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie odbył się wernisaż wystawy „Migawka”. To już dwunasta taka wystawa prezentująca zdjęcia znanych fotografików.

Wystawę poprzedziły krótkie wprowadzenia dyrektora Muzeum Techniki i Komunikacji Stanisława Horoszko, kuratora wystawy Jacka Ogrodniczaka i nestora szczecińskiego fotoreportażu Ryszarda Pakiesera, związanego przez lata z redakcją „Kuriera Szczecińskiego”.

Po zapozowaniu do grupowego, pamiątkowego zdjęcia autorzy fotografii, jak i publiczność udali się do nowej sali wystawowej, gdzie mogli zobaczyć zdjęcia wykonane w minionym roku. Wśród nich były m.in.: portrety znanych postaci ze świata szczecińskiej kultury, zdjęcie papieża Leona XIII, relacja z wizyty Ligi Superbohaterów w szpitalu dziecięcym, fotografie sportowe, zdjęcia niesamowitej przyrody i wiele innych.

Wszystkie dokumentowały ważne wydarzenia z lokalnego świata polityki, kultury, ważne kwestie społeczne, miejsca i ludzi.

Swoje najlepsze zdjęcia pokazali: Cezary Aszkiełowicz (Gazeta Wyborcza Szczecin), Marek Biczyk, nestor, Marcin Bielecki (Polska Agencja Prasowa), Krzysztof Cichomski (Agencja Fotograficzna Newspix.pl), Jarosław Gaszyński (Magazyn Szczeciński Prestiż), Dariusz Gorajski (Kurier Szczeciński), Krzysztof Hadrian (Gazeta Wyborcza Szczecin), Jarosław Dulny, wolny strzelec, Jerzy Muszyński (Polska Agencja Prasowa), Ryszard Pakieser, nestor, Włodzimierz Piątek, nestor, Robert Stachnik (Radio Szczecin), Andrzej Szkocki (Głos Szczeciński). Wystawę można oglądać do 3 maja br. ©℗

