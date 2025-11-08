Wernisaż i pokaz mody w Muzeum Techniki

Ludzie o duszach retro wracają do szczecińskiego muzeum techniki z kolejną wystawą. Fot. Agata JANKOWSKA

W sobotę 8 listopada, o godz. 17 w Muzeum Techniki i Komunikacji przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie odbędzie się wernisaż wystawy „Kobieta odświętna, kobieta codzienna”, połączony z pokazem mody retro. Wystawa opowiada o dwóch wizerunkach kobiet – codziennej i odświętnej.

Jak te wizerunki się zmieniały, poczynając od XIX wieku do lat 70. XX wieku, można zobaczyć dzięki bohaterom prezentowanych fotografii, czyli pasjonatom działającym w szczecińskiej grupie Retro Vibes Olgi Dąbkiewicz i grupie rekonstrukcyjnej GRH Retrospekcja dra Bartosza Gondka z Gdańska. Na wystawie znajdą się: fotografie, stroje i dodatki z epoki. Wstęp na wernisaż jest bezpłatny.

