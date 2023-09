„Weekend seniora z kulturą". Warto skorzystać!

Do ogólnopolskiej akcji włącza się m.in. szczecińska Willa Lentza.

Ciekawe wystawy, możliwość zwiedzania niektórych instytucji kultury, tańsze bilety na wydarzenia. Seniorzy w nadchodzący weekend będą mieli wiele możliwości na obcowanie z kulturą. Ogólnopolska akcja „Weekend seniora z kulturą” ma na celu zachęcić ich do większego udziału w życiu kulturalnym. Oto kilka propozycji w Szczecinie.



W Willi Lentza

W piątek 29 września w godzinach 10-16 Willa Lentza (al. Wojska Polskiego) zaprasza osoby w wieku 60+ do indywidualnego zwiedzania. Cena biletu wynosi złotówkę. Zwiedzający będą mogli obejrzeć historyczne wnętrza wilii oraz dwie wystawy: jedną związaną z historią budynku i pracami renowacyjnymi, które trwały w latach 2018-2019, druga zaś to czasowa wystawa fotografii Andrzeja Ziółkowskiego, która była inspirowana wielkimi religiami świata w Azji Południowo-Wschodniej oraz ich świętymi księgami. Ponadto w ogrodzie wilii można podziwiać rzeźbę balansującą ,,Charlie Chaplin", zaś w jednej z sal odrestaurowany oryginalny witraż z 1911 roku ,,Czesząca się syrena" z gocławskiej Willi Strutza, tymczasowo eksponowany w Willi Lentza. Ponadto w sali teatralno-kinowej będzie można zobaczyć film dokumentalny ,,Szczecińska Willa Lentza - powrót do świetności" w reżyserii Małgorzaty Frymus. W sobotę 30 września będą specjalne bilety ulgowe dla seniorów 60+ w cenie 30 zł na koncert z cyklu JAZZ W WILII - wystąpią Michał Zaborski i Jakub Kotynia.

W muzeach

W sobotę 30 września Muzeum Narodowe zaprasza na bezpłatne oprowadzania po wybranych wystawach stałych i czasowych. W Centrum Dialogu-Przełomy (pl. Solidarności) o godzinie 10 można zobaczyć wystawę stałą ,,Miasto protestu - miasto sprzeciwu", oprowadzać będzie Ewa Sobota. W Muzeum Narodowym przy Wałach Chrobrego odbędą się trzy oprowadzania kuratorskie. O godz. 11 można zobaczyć wystawę ,,Radość życia. Sztuka ludowa Meksyku z kolekcji Stanisława Kasprzyka", oprowadza Katarzyna Findlik-Gawron. O godz. 14 seniorzy będą mogli ujrzeć ,,Misterium światła. Sztuka średniowieczna na Pomorzu", oprowadza Kinga Krasnodębska. Zaś o godz. 15 odbędzie się oprowadzanie po wystawach ,,W Afrykańskiej wiosce" oraz ,,Sztuka Afryki - między maską a fetyszem", oprowadza Ewa Prądzyńska. Z kolei w Muzeum Historii Szczecina (ul. Ks. Mściwoja II) o godz. 12 zaplanowano spacer po wystawie ,,Najstarsze karty z dziejów Szczecina", oprowadza Ewa Kimak. Ostatnie wydarzenie będzie miało miejsce w Muzeum Tradycji Regionalnych (ul. Staromłyńska 27), gdzie o godz. 16 w planach jest oprowadzenie kuratorskie: ,,Świt Pomorza. Kolekcja starożytności pomorskich", oprowadza Krzysztof Kowalski.

W Zamku

W niedzielę 1 października o godz. 16 w Zamku Książąt Pomorskich (ul. Korsarzy) w sali Anny Jagiellonki odbędzie się ,,Zamkowy Wieczór Książęcy: Senilia muzyczne, czyli Kompozytor jest jak wino". Prowadzący dr Wojciech Kral oraz dr Andrzej Wątorski zapraszają na spotkanie poświęcone muzycznym seniorom i ich kompozycjom, powstałym w najdojrzalszym okresie twórczości. Opowiedzą o muzycznej kontemplacji w dziełach m.in. Gioacchino Rossiniego, Giuseppe Verdiego, Wojciecha Kilara, Krzysztofa Pendereckiego. Bilety po 10 zł, wstęp dla seniorów za 5 zł.

W Książnicy Pomorskiej

W sobotę 30 września w Książnicy Pomorskiej (ul. Podgórna) w sali im. Zbigniewa Herberta o godz. 11 odbędzie się spotkanie „W poszukiwaniu swoich korzeni, czyli jak badać genealogię rodziny", we współpracy z Zachodniopomorskim Towarzystwem Genealogicznym ,,Pomerania", którego celem ma być popularyzacja genealogii. Wstęp wolny.

W ,,13 Muzach"

W Domu Kultury ,,13 Muz" (pl. Żołnierza Polskiego) w piątek 29 września w godz. 8-18 oraz w sobotę w godz 10-18 będzie można zobaczyć dwie wystawy: ,,Seniorzy - nowatorstwo w sztuce" w Galerii Enter oraz Agata Pełechaty ,,13 w 13" w Galerii Foyer. Ponadto tego dnia o godz. 19.15 odbędzie się Muzyczny spektakl komediowy z piosenkami Wojciecha Młynarskiego ,,Sposób na panów", zaś 30 września o godz. 17 będzie miał miejsce program rozrywkowy Salon Artystycznego Seniorów ,,Kabaret Janusza rozśmiesza i wzrusza". Na wszystkie wymienione wydarzenia wstęp wolny.

(dc)