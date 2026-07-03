Weekend pełen atrakcji

Nie będą narzekać na nudę ci wszyscy, którzy postanowili odpocząć w województwie zachodniopomorskim.

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Pyrzyckie Spotkania z Folklorem

43. edycja „Pyrzyckich Spotkań z Folklorem” w dniach 3-5 lipca 2026 r. to najważniejsze wydarzenie artystyczne społeczności pyrzyckiej, popularyzujące tradycję, kulturę i folklor w tym taniec, muzykę i śpiew, ale również rękodzielnictwo i rzemiosło.

Oficjalne otwarcie - w piątek, 3 lipca 2026 na głównej scenie festiwalu na Placu Wolności. Na 15.00 w piątek zaplanowano też otwarcie Jarmarku Tradycji oraz Parku Rozrywki przy ul. Dąbrowskiego, na 17.00 - warsztaty plenerowe (Folkowa Strefa Relaksu / Park Jana Pawła II). Do 20.50 odbędą się występy zespołów folklorystycznych z różnych krajów, a na 21.00 zaplanowano - "Nocny Korowód" ulicami miasta.

W sobotę natomiast będzie - konkurs kulinarny (Folkowa Strefa Relaksu / Park Jana Pawła II), ponowne otwarcie Jarmarku Tradycji oraz Parku Rozrywki przy ul. Dąbrowskiego. Odbędzie się też ogłoszenie wyników konkursu kulinarnego „Polska smakuje” (Scena Festiwalu). Przez cały dzień trwać będą występy zespołów folklorystycznych.

Na 19.45 zapowiedziano ogłoszenie wyników, w tym Grand Prix Festiwalu. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem zakończą się w niedzielę.

Święto Śledzia Bałtyckiego

Gmina Rewal zaprasza 4 lipca pod Latarnię Morską w Niechorzu, gdzie o g. 13.30 rozpocznie się Święto Śledzia Bałtyckiego. Zagrają i zaśpiewają: Mark Twain, Grupa Trzymająca Ster, Krzysztof Cywil i Artur Słowik, Natalia Mickiewicz, Chór Amber Singers, Przepióreczki, a gwiazdą finału będzie Ryszard Sawicki.

Będą też oczywiście kulinaria. Na uczestników czekają: degustacje ryby po niechorsku oraz potraw przygotowanych ze śledzia. W programie znalazł się też jarmark rękodzieła i lokalnych produktów, a dla dzieci przygotowano dmuchańce oraz morskie animacje.

Jednym z punktów wydarzenia będzie konkurs na najlepszą potrawę ze śledzia.

Ster na Dziwnów

Szanty, opowieści ludzi morza i pokazy na wodzie – tak zapowiada się „Ster na Dziwnów”, wydarzenie, które odbędzie się 4 lipca w Marinie Sezonowej w Dziwnowie."Ster na Dziwnów" przywraca historię rybackiego wybrzeża, które "rybackie" niestety jest coraz mniej.... Od godziny 14.00 Marina Sezonowa przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie zaprasza na różnego rodzaju wydarzenia, w tym targ rybny ze stoiskami z lokalnymi produktami. Będzie można poznać regionalne przysmaki i skosztować świeżych ryb, przygotowanych według tradycyjnych receptur.

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim

W piątek (3 bm.) o godz. 19 zgodnie z festiwalowym programem wystąpią: Józef Serafin – organy, Chór Kameralny Akademii Sztuki w Szczecinie, Barbara Halec – dyrygent, Kwartet saksofonowy studentów Akademii Sztuki Saxacademus w składzie: Wiktoria Kawik – saksofon sopranowy, Marcin Strzelczuk – saksofon altowy, Patrycjusz Pura – saksofon tenorowy, Agnieszka Marmol – saksofon, barytonowy.

W programie: Louis Marchand (1669-1732), Dialogue en ut majeur, wyk. Józef Serafin, Johann Sebastian Bach (1685-1750) Toccata i fuga F-dur BWV 540, wyk. Józef Serafin, Charles-Marie Widor (1845-1937), II Symfonia organowa op. 13A dagio, wyk. Józef Serafin, Petr Eben (1929-2007), Studenckie pieśni (z cyklu "Faust"), wyk. Józef Serafin Giya Kantcheli (1935–2019), Amao Omiaa, wyk. chór i kwartet.

Wioska Artystyczna Janowo

Wioska Artystyczna Janowo wkrótce znowu się zaludni i ożyje w sensie artystycznym. Już trwają intensywne przygotowania! Recitalem kabaretowym Artura Andrusa oraz wernisażem wystawy malarstwa Adama Kozika, Wioska Artystyczna Janowo inauguruje działalność za tydzień, w piątek, 10 lipca. To dziewiąty sezon działalności. Recital rozpocznie się o godzinie 20:15, a na wernisaż organizatorzy zapraszają bezpośrednio po występie. Od tego momentu, aż do 29 sierpnia, w Janowie zaplanowano bogaty program artystyczny. Szukający pomysłu na ciekawy koncert w Rewalu i okolicach lub spektakle teatralne nad morzem znajdą tu ponad 90 wydarzeń, w tym monodramy, recitale, warsztaty i spotkania autorskie.

(reg)

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