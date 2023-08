Weekend Otwartych Winnic. Zwiedzanie i degustacja

Już w ten weekend odbędą się Letnie Dionizje Pomorza Zachodniego. Winiarskie pikniki w dziesięciu lokalizacjach można odwiedzać od 11 do 15 sierpnia. Każda z winnic przygotowała swoje atrakcje. Zapowiadane są pokazy i degustacje, dobre trunki i jedzenie, warsztaty malowania akwarelami, gra w bule i tenisa, a nawet wędkowanie i spływ kajakowy.

Weekend Otwartych Winnic - Letnie Dionizje Pomorza Zachodniego to nowa inicjatywa Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego. Współorganizatorem wydarzeń jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Plenerowe eventy odbędą się w dziesięciu winnicach naszego regionu.

- Odwiedzający winnice będą mogli pospacerować między krzakami winorośli, zobaczyć gdzie dokładnie powstaje wino i posłuchać, jak jest ono tworzone. Oczywiście nie zabraknie degustacji, czegoś na ząb i dobrej zabawy - zapowiada Marta Sidorkiewicz, sekretarz Stowarzyszenia Winnice Pomorza Zachodniego.

Na długi weekend swoje bramy otwierają: Winnica Bekasiak, Winnica Binowo, Winnica De Lewin, Winnice Kojder, Winnica Korzeń, Winnica Molias, Winnica Pałacu Rajkowo, Winnica Sydonia, Winnica Turnau, Winnica Zodiak.

Jest możliwość samodzielnego spaceru po winnicy, zwiedzanie winnicy i winiarni z winiarzem, degustacja wina na miejscu i zakup na wynos. Wszędzie będzie można też kupić regionalne specjały - sery, wędliny, pieczywo i inne przekąski. Każda z winnic przygotuje strefę wypoczynkową dla gości, z leżakami, ławkami, kocami itp.

W programie Letnich Dionizji Pomorza Zachodniego będą też dodatkowe atrakcje, autorskie pomysły gospodarzy poszczególnych winnic na pokazanie ich wyjątkowości, lokalnego kolorytu, historii, turystycznego kontekstu. Winnica Bekasiak organizuje wędkowanie i grilla. Winnica Binowo również zaprasza na ognisko, przysmaki z dziczyzny (oferowane przez zaprzyjaźniony foodtruck) i pyszne Sery Marwickie z mleka krowiego, owczego i koziego. Odwiedzając Binowo warto wybrać się nad pobliskie jeziora i do Puszczy Bukowej. Winnicę De Lewin będzie można objechać melexem. A gospodyni przygotuje na deser pyszne ciasto drożdżowe. Winnica Kojder organizuje m.in. warsztaty malowania akwarelami (Anna Kwiecień, Radocha Pracownia) i zaprasza na degustacje win, soków, serów i… pieczonych ślimaków. Z kolei w Winnicy Korzeń będzie można skosztować pomarańczowych dżemów własnej roboty i hiszpańskiej szynki. A także pograć w tenisa. Natomiast w Winnicy Molias wino będzie flirtowało z miodem. Na gości czekają miody z własnej pasieki, także pitny. Do Winnicy Rajkowo mieszkańcy Szczecina mogą dojechać autobusem komunikacji miejskiej (243), na miejscu czekać będą ekologiczne wina i soki, leżaki, hamaki, ognisko. Winnica Sydonia kusi włoskimi przekąskami, nawet pizzą wypiekaną na miejscu. Będzie tam można pograć w bule, integrować się przy ognisku, a w poniedziałek (14 sierpnia) planowany jest spływ kajakami po rzece Krąpiel. Winnica Turnau zaserwuje regionalne smakołyki - sery i dania z grilla od lokalnego restauratora. W Winnicy Zodiak można własnoręcznie zakorkować butelkę stuletnią korkownicą z Szampanii i posłuchać opowieści o winach musujących.

W winnicach Pomorza Zachodniego uprawiane się przede wszystkim winorośla z odmian PIWI (Pilzwiderstandsfähig), określane także mianem odmian hybrydowych, które są odporne na niskie temperatury i różne choroby. Są to winogrona należące do szczepów białych i czerwonych, m.in. Solaris (najbardziej popularny), Hibernal, Johanniter, Seyval Blanc, Regent, Rondo, Cabernet Cortis. W zachodniopomorskich winnicach można znaleźć także szlachetne odmiany winorośli, w tym: Riesling, Chardonnay i Pinot Noir. Powstają z nich - pełne smaku i aromatu - wina spokojne (słodkie i wytrawne) i musujące. Wina z Pomorza Zachodniego trafiają na rynki zagraniczne, są eksportowane m.in. do Danii, Niemiec, Irlandii, Norwegii, i Szwajcarii.

(K)