Czwartek, 04 września 2025 r. 
Wątki Osobiste w Książnicy Pomorskiej. Wystawa tkaniny artystycznej

Data publikacji: 04 września 2025 r. 20:02
Ostatnia aktualizacja: 04 września 2025 r. 20:02
Wątki Osobiste w Książnicy Pomorskiej. Wystawa tkaniny artystycznej
Wernisaż wystawy tkaniny artystycznej Aleksandry Gisges-Daleckiej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie zainauguruje w piątek 5 września Festiwal Tkaniny w Szczecinie. Z okazji dwudziestolecia swojej twórczości artystka przedstawia wyjątkowy przekrój swoich prac, będących owocem wieloletniej pracy, pasji i eksperymentu.

Festiwal Tkaniny w Szczecinie obchodzi w tym roku także jubileusz – 10-lecie istnienia. Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2015 roku pod nazwą Listopad Tkaniną Otulony, wydarzenie to podnosi rangę tkaniny artystycznej, prezentując ją jako pełnoprawne medium sztuki współczesnej, wychodzące daleko poza jej tradycyjnie pojmowaną funkcję użytkową.

Misją Festiwalu Tkaniny jest upowszechnianie tej rzadko uprawianej dziedziny sztuki, ukazywanie jej bogactwa oraz inspirowanie do poszerzania horyzontów zarówno wśród twórców, jak i odbiorców. Przez ostatnią dekadę wydarzenie zgromadziło ponad 45 wystaw zbiorowych i indywidualnych, prezentując dorobek artystów z Polski, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Finlandii. Zrealizowano 105 warsztatów artystycznych, liczne performanse, gry miejskie, pokazy mody autorskiej oraz spotkania z artystami.

Wernisaż wystawy pt. „Wątki Osobiste” odbędzie się w piątek o godz. 18 w Sali pod Piramidą. 

