Środa, 17 września 2025 r. 
Warsztaty StreetArtu. Trwają zapisy

Data publikacji: 17 września 2025 r. 21:03
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2025 r. 21:03
Projekt „Pięć Odcieni Ściany” to cykl pięciu półtoragodzinnych warsztatów artystycznych dla młodzieży w wieku 13-18 lat, skupionych wokół praktyki i teorii StreetArtu. Poprowadzi je Maciej Kreda Jurkiewicz, profesjonalny artysta. 

Warsztaty odbędą się w terminie 25 września – 25 października br., w każdy czwartek w DK Klub Skolwin i OFF Marinie. Finał to wspólne malowanie muralu w Galerii Pod Trasą Zamkową. 

Zapisy trwają do 20 września. Trzeba wysłać wiadomość prywatną (Messenger/Instagram) @KREDA288 z: imieniem, nazwiskiem i wiekiem, krótką informacją o sobie, zdjęciem lub plikiem swojego projektu, szkicu lub pracy (może być rysunek, grafika, szkic graffiti). Na tej podstawie zostanie wybrana grupa uczestników. Udział w cyklu jest darmowy, ale liczba miejsc ograniczona. (K)
 

