Walentynki w Willi Lentza dla zakochanych w ksiażkach

Na kolejną edycję wydarzenia Kocham Książki zaprasza w piątek 14 lutego o godz. 16 Willa Lentza. Zapowiada się dzień pełen rozmów, spotkań z twórcami, którzy opowiedzą o swojej pracy i literackich inspiracjach. Wstęp wolny.

Będzie to dobra okazja, by zdobyć autografy, porozmawiać z ulubionymi twórcami i zakupić książki do swojej kolekcji. Gośćmi będą m.in. Sylwia Trojanowska, Marcin Grzelak, Barbara Elmanowska, Iwona Żytkowiak, Małgorzata Duda, Monika Malinowska, Tomasz Wieczorek, Michał Rembas, Leszek Herman, Monika Szymanik, Agata Cieszyńska, Michał Dłużak, Marcin Grzelak, Andrzej Łazowski, Monika Malita-Bekier, Rafał Podraza, Marcin Przydatek, Mirosław Wacewicz, Natalia Waszak-Jurgiel, Polina Wierzchowiec, Monika Wilczyńska. O godz. 18 odbędzie się slam poetycki, a o godz. 19 „Czytanie w ciemności” (Olga Adamska). Szczegóły na willa-lentza.pl.

(K)