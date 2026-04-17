W Teatrze Nie Ma: Portret Kobiecy i Jestem Wroną

Na dwa spektakle zaprasza Teatr Nie Ma w Szczecinie. W piątek zobaczymy „Portret Kobiecy” („Ona jest niezniszczalna. Wrzucisz taką do wulkanu, to ci pamiątki przyniesie.”), a w sobotę spektakl „Jestem Wroną”.



„Portret Kobiecy”: „Ewa, Lilith, Matka Boska, Hera, Afrodyta, Joanna d’Arc, caryca Katarzyna II, księżna Diana, Maria Curie-Skłodowska, Anna Karenina, Scarlett O’Hara, Margaret Thatcher, Marilyn Monroe, Édith Piaf, Tina Turner, Beyoncé, Barbie, Pocahontas, Kopciuszek. Rita, Kasia, Aneta, Domka. Matka, córka, babcia, siostra, żona, macocha. Dziewica, Łowczyni, Przyjaciółka, Myślicielka, Kochanka, Królowa, Pocieszycielka, Czarownica, Strażniczka, Bogini. Którą z nich jesteś Ty? Którą się czujesz? Którą ze swoich twarzy widzisz w lustrze? Ruchowa interpretacja wiersza „Portret Kobiecy” Wisławy Szymborskiej. Próba ukazania każdej z nas. Próba odnalezienia samej siebie” – zachęcają artyści.

Reżyseria i choreografia: Dominika Liwuś

Obsada: Rita Heigelmann-Kołakowska, Katarzyna Nowak, Aneta Prucnal, Dominika Liwuś

Muzyka: Dominika Liwuś

Wsparcie techniczne: Wiktoria Płaszczka, Dawid Suszek

Piątek, 17 bm., g. 20–21.30

„Ja jestem wroną! Jestem bezpłciowy! Nie jestem ani kobietą, ani mężczyzną! Pluję na was, na wszystkich z tej wysokości! Patrzę na was na wszystkich z pogardą! Jeszcze trzysta lat będę latać i krzyczeć wam o sobie! Ja jeszcze trzysta lat przeżyję!” – tak teatr zachęca do obejrzenia spektaklu „Jestem Wroną".



Występują: Aneta Prucnal, Patryk Borowy i Radosław Olejarski

Reżyseria – Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz

Asystent reżysera – Daniel Ptaszek

Sobota, 18 bm., g. 20–21.30

