W Szczecinie zaśpiewają najlepsi tenorzy

Fot. Agata JANKOWSKA

W sobotę o godz. 20 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie rozpocznie się „25. Wielki Turniej Tenorów”.

Już po raz 25. tenorzy z całego świata zawalczą o względy publiczności, która przyjmie rolę jury i wybierze zwycięzcę turnieju. Każdy widz podczas głosowania nagrodzi swojego faworyta różą, a artysta, który zbierze ich najwięcej, zostanie pasowany na rycerza. Niezmienna od lat i atrakcyjna formuła przyciąga co roku kilka tysięcy gości z różnych stron Polski, a wydarzenie to nie ma sobie równych.

(as)