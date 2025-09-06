Sobota, 06 września 2025 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

W Szczecinie zaśpiewają najlepsi tenorzy

Data publikacji: 06 września 2025 r. 08:16
Ostatnia aktualizacja: 06 września 2025 r. 08:16
W Szczecinie zaśpiewają najlepsi tenorzy
Fot. Agata JANKOWSKA  

W sobotę o godz. 20 w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec w Szczecinie rozpocznie się „25. Wielki Turniej Tenorów”.

Już po raz 25. tenorzy z całego świata zawalczą o względy publiczności, która przyjmie rolę jury i wybierze zwycięzcę turnieju. Każdy widz podczas głosowania nagrodzi swojego faworyta różą, a artysta, który zbierze ich najwięcej, zostanie pasowany na rycerza. Niezmienna od lat i atrakcyjna formuła przyciąga co roku kilka tysięcy gości z różnych stron Polski, a wydarzenie to nie ma sobie równych. 

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję