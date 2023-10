W Szczecinie po raz pierwszy zagości ogród świateł

Fot. mat. organizatora

Świetlna wystawa Garden of Lights zatytułowana „Piotruś Pan” 3 listopada rozbłyśnie w szczecińskim Kompleksie Rekreacyjnym „Arkonka”.



Wystawa, to plenerowe, pełne świetlnych atrakcji wydarzenie, którego motywem przewodnim jest ponadczasowa historia o Piotrusiu Panu. Już w momencie przekroczenia progu ogrodu, niezależnie od wieku, każdy zwiedzający wystawę może przenieść się do krainy wyobraźni i ekscytujących przygód. Oprócz bohaterów oraz kolorowych scen prosto z bajki, będzie można podziwiać kilkadziesiąt instalacji świetlnych, m.in. tunel świetlny z 35 000 punktów led oraz multimedielne fontanny i pole świateł, a wszystko z pełną oprawą dźwiękową. Podczas odwiedzin w ogrodzie każdy będzie mógł wziąć udział w zabawie dla całej rodziny. Będzie to specjalna gra, która pozwoli sprawdzić spostrzegawczość oraz pamięć. Nie zabraknie też photo pointów rozlokowanych na terenie wystawy, dzięki którym będzie można uwiecznić swoją wizytę w krainie wiecznego dzieciństwa i marzeń – Nibylandii.

Właśnie ruszyła przedsprzedaż biletów sezonowych. Bilet uprawniający do odwiedzania ogrodu codziennie przez kolejne 4 miesiące, kosztuje w przedsprzedaży 48 zł normalny i 41 zł ulgowy (dla dzieci do 12 roku życia, seniorów od 60 roku życia oraz dla osób z niepełnosprawnością i ich opiekuna). Promocyjne ceny obowiązują do 20 października. Istnieje również możliwość kupienia biletów jednorazowych, a szczegółowe informacje i możliwość kupienia online na stronie gardenoflights.com.

Wystawę przygotowała firma Wonderful Lighting z Gdyni. Świetlne wystawy zagoszczą również w Chorzowie, Gdyni, Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, a także po raz pierwszy w czterech miastach Europy środkowowschodniej: Rydze, Budapeszcie, Belgradzie i Bukareszcie.

Wystawę „Piotruś Pan”, w szczecińskim Kompleksie Rekreacyjnym „Arkonka”, będzie można zwiedzać do 25 lutego 2024 r.

(wk)