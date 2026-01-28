Środa, 28 stycznia 2026 r. 
W środę w Przełomach. „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”

W środę w Przełomach. „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza”
W tytułową rolę wciela się Andrzej Oryl. Fot. archiwum Heleny KWIATKOWSKIEJ  

Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy zaprasza na pokaz premierowy filmu dokumentalnego pt. „Mała ojczyzna hrabiego Zedtwitza” w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej. Pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserką odbędzie się w środę, 28 stycznia, o godzinie 18, w sali konferencyjnej MNS-CDP przy pl. Solidarności.

Film opowiada historię Eryka von Zedtwitz (1887-1965) – dyplomaty, poligloty i malarza marynisty, który w 1926 roku zamieszkał w Międzyzdrojach i stał się częścią lokalnej społeczności. Przez niemal 40 lat tworzył skromnie, malując Bałtyk i utrzymując rodzinę ze sprzedaży obrazów. Pozostawił po sobie ponad 2000 prac, dziś prezentowanych m.in. w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Zdjęcia do filmu powstały m.in. w Szczecinie, Policach i Międzyzdrojach, a w tytułową rolę wciela się Andrzej Oryl. Producentem filmu jest Stowarzyszenie Sztuka – Promocja – Edukacja. 

Liczba miejsc na pokaz ograniczona. Bezpłatne wejściówki dostępne do pobrania w kasie MNS-CDP.

(K)

