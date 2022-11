W Myśliborzu - artystyczne popisy seniorów

Z inicjatywy Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy wsparciu pracowników z tutejszego ośrodka kultury, 18 listopada zorganizowany został, po raz pierwszy Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej pn. ,,Aktywny Senior 2022”. W imprezie wzięło udział blisko stu uczestników m.in. z Dębna, Barlinka i Myśliborza. Na scenie zaprezentowały się znane zespoły taneczne, grupy artystyczne, poetycko - recytatorskie oraz chóry. Przez wiele godzin na scenie królowała muzyka, taniec oraz poezja. Odbyły się też zajęcia warsztatowe.

- Głównym celem koncertu jest prezentacja umiejętności oraz konfrontacja osiągnięć artystycznych zespołów amatorskich działających w naszym powiecie – informuje ,,Kurier” Krystyna Matuszak, pomysłodawca i autorka scenariusza imprezy z ramienia MUTW. - Warsztaty chóralne i taneczne są też okazją do spotkania się ludzi o podobnych zainteresowaniach. Jest to zbieżne z jedną z idei UTW, mówiącej o stworzeniu ludziom w dojrzałym wieku możliwości do aktywności społecznej, zwłaszcza artystycznej.

- Warto też wspomnieć, że rezultatem naszego przeglądu i warsztatów jest projekt artystyczny – spektakl taneczno-muzyczny z udziałem uczestników, który wyreżyserowała i przeprowadziła Magdalena Zynda-Lis. Ponadto ,,Koncert Galowy” dedykowany jest dla mieszkańców naszego powiatu – dodała pani Krystyna.

Jak podpatrzyliśmy na scenie było sporo emocji i artystycznych uniesień. Widownia często nagradzała twórców gromkimi brawami. Natomiast jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Iwony Wiśniewskiej - Salamon (dyrygent), przy współpracy dr hab. Danuty Umiastowskiej prof. z Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz Jacka Wirkowskiego, instruktora muzycznego z MOK, oceniało występy poszczególnych wykonawców.

W przeglądzie można było obejrzeć popisy taneczne zespołu ,,Babylon" z Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod kierunkiem Krystyny Matuszak, grupę artystyczną z Barlineckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod opieką Marii Mitek, zespół gimnastyczno-taneczny „Myślidorki“ z Myśliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod kierunkiem Doroty Chołocińskiej.

Nie zabrakło też występów grupy poetycko-recytatorskiej „Ale Babki“ z UTW „Piękne Życie“, ze Stowarzyszenie Miłośników Dębna, którą prowadzi Barbara Topczewska, chóru ,,Srebrny Włos” z Dębnowskiego Ośrodka Kultury, pod kierunkiem Ewy Pasarab i Aleksy Gołębiowskiej. Ponadto zaprezentował się chóru ,,Exaltabo” działający przy Myśliborskim Ośrodku Kultury, kierowany przez Bogdana Komorowskiego.

Wykonawcom wręczono pamiątkowe dyplomy. Były też liczne życzenia, podziękowania, kosze z upominkami oraz moc niezapomnianych wrażeń.

Przegląd zorganizowano pod patronatem honorowym starosty myśliborskiego.

Tekst i fot. (szym)