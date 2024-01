W Muzeum Sztuki Współczesnej Obrraz 2 - Artystów 5 [GALERIA]

Te obrazy mówią nam o tym czego nie ogarniają zmysły.

Już w czwartek (25.01) w Muzeum Sztuki Współczesnej - Muzeum Narodowym w Szczecinie nastąpi otwarcie wystawy „Obrraz 2”, na którą składają się prace 5 artystów wspólnie tworzących grupę „Obrraz”.

W składzie grupy znajdziemy: Krzysztofa Gliszczyńskiego, Łukasza Huculaka, Sławomira Marca, Lecha Twardowskiego i Tomasza Zawadzkiego.

- Dla tych artystów punktem wyjścia jest... obraz - tłumaczył Lech Karwowski, kurator wystawy. - To pozornie oczywiste stwierdzenie ma podkreślić, że obraz jest zwykle punktem dojścia, a nie – jak w przypadku tej wystawy – punktem wyjścia. Naturalnym nastawieniem wobec obrazu jest uznanie nadrzędności wykreowanego przez artystę świata, gdzie obraz stanowi jego medium. Tymczasem malowidła prezentowane w Muzeum Narodowym w Szczecinie są obiektami utworzonymi z refleksji i manipulacji przedmiotem, zwanym „obrazem”. Jako pewien byt materialny i trójwymiarowy, pozornie jest dobrze oswojony w kulturze, bowiem przez wieki stanowił środek przekazu czegoś innego, był „oknem na świat”, zasłoną niewidzialnego, symbolem nieujawnionego. Tymczasem jednak sam stał się zagadką, prowokującą do działań, ukazujących go jako źródło artystycznego procesu.

Szczecińska wystawa jest drugą, po ekspozycji w Muzeum Narodowym w Lublinie, wspólną prezentacją grupy Obrraz. We wszystkich prezentowanych pracach zwraca uwagę rola faktury i barwy.

- Te obrazy mówią nam o tym, czego nie ogarniają zmysły - stwierdził Lech Karwowski.

Wystawa „Obrraz 2” potrwa do 28 kwietnia br. Wernisaż już w czwartek 25 stycznia o godz. 18. Muzeum Narodowe - Muzeum Sztuki Współczesnej, ul. Staromłyńska 1.

(żuk)

Fot. Krzysztof Żurawski