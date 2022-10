W filharmonii wystąpią Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus. Mamy bilety dla Czytelników

Już we wtorek (25 października) w szczecińskiej filharmonii wystąpią Dorota Miśkiewicz i Artur Andrus. Podczas wieczoru publiczność usłyszy utwory znane i lubiane, będące już niekwestionowanymi przebojami piosenki kabaretowej, a także nowe, pochodzące z ostatniego albumu pt. „Sokratesa 18”.

Artystom towarzyszyć będą znakomici muzycy: Wojciech Stec – fortepian, gitara; Łukasz Borowiecki – kontrabas, akordeon; Łukasz Poprawski – saksofon, klarnet; Paweł Żejmo – perkusja. O czym będzie ta artystyczna opowieść? „O podróżach – dalekich i bliskich. O miejscach – takich, w których autor był i takich, w których go nie było, bo niektóre nawet nie istnieją. O uczuciach – własnych i cudzych; przeżytych, zauważonych, zasłyszanych i zmyślonych. Trochę poważnie i trochę nie. Do nagrania jednego z utworów Artur Andrus zaprosił Dorotę Miśkiewicz, wybitną polską wokalistkę, artystkę wszechstronną, potrafiącą rozmarzyć słuchacza, wykonując jazzowe ballady, ale też rozbawić, śpiewając utwory pełne energii i radości. Naturalną konsekwencją udziału w nagraniu płyty było zaproszenie do wspólnych koncertów” – informują organizatorzy. I jeszcze: „Dorota Miśkiewicz nawiązuje doskonały kontakt z publicznością, dlatego razem z Arturem Andrusem, który z tego słynie, tworzą na scenie duet doskonały. Poza piosenkami, jak zwykle podczas występów Artura Andrusa, nie zabraknie jego wierszy, humorystycznych komentarzy, anegdot, zawsze na najwyższym poziomie – o czym chyba nikogo, kto zetknął się z tym artystą, nie trzeba przekonywać” – zachęcają organizatorzy.

Początek koncertu o g. 19.

(K)

Dla naszych czytelników mamy 4 podwójne zaproszenia. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.andrus. Na SMS-y czekamy tylko dzisiaj – 24 bm.

Zaproszenie otrzymają 4 osoby, która najszybciej przyślą SMS tuż po godz. 12.30. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.