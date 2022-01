W dwóch szczecińskich kinach. Od kasyna do kasyna

„Hazardzista”, najnowszy film Paula Schradera, słynnego scenarzysty – współtwórcy „Taksówkarza” i „Wściekłego byka” – skupia się na postaci tajemniczego szulera (w tej roli – Oscar Isaac), który w pojedynkę podróżuje po Stanach, jeżdżąc od kasyna do kasyna. Film miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji. Od piątku (21 stycznia) można go obejrzeć w szczecińskich kinach – Pionierze 1907 i Multikinie.

Tytułowy bohater filmu nigdzie nie zatrzymuje się na dłużej, nie ujawnia swojej prawdziwej tożsamości i obsesyjnie dba o to, by pod żadnym pozorem nie zostawiać po sobie śladów. Ma wszystko pod kontrolą, do momentu gdy w jednym z kasyn trafia na Cirka (zagrał go Tye Sheridan), syna dawnego kolegi, z którym służył w armii. Chłopak zna nie tylko prawdziwe nazwisko Williama, ale też jego mroczną przeszłość. Gdy staje się jasne, że ich spotkanie nie jest przypadkowe, a Cirk chce, by William pomógł mu naprostować sprawy, które dotyczą ich obojga, mężczyzna zostaje zmuszony do podjęcia ryzykownej akcji.

(MON)