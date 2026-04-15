VIII Międzynarodowa Schubertiada

Od lewej: dr Friederike Meinel, mgr Maciej Skowronek, mgr Milena Palkaj, Andrii Bilchak, mgr Irina Paliwoda, Rustam Bilchak, Paulina Szamrowicz, Natalia Veretennikova, Julia Piątek, Natalia Świstun, Pauline Pape, Daria Kruk, Minmin Wei, Julia Abramczyk, Barbara Macinkowska-Boruszak, dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS. Fot. Jacek KOCHANIAK

W Sali Koncertowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie odbyła się ósma już z kolei Międzynarodowa Schubertiada. W koncercie wzięli udział nie studenci z Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Sztuki w Szczecinie, ale także absolwentka Akademii Muzycznej im. Louisa Spohra w Kassel oraz uczennice i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

Generalnie tradycja Schubertiad organizowanych w różnych krajach sięga ponad dwustu lat, natomiast coroczne Schubertiady w Akademii Sztuki w Szczecinie zainicjowały dr Maria Behrendt wespół z dr hab. Sylwią Burnicką-Kalischewską, prof. AS.

Dla wokalistów literatura muzyczna pióra Franza Schuberta to swoisty leksykon, materiał, na którym doskonali się swój warsztat, bowiem Franz Schubert był kompozytorem mającym w historii muzyki największy wkład w udoskonalenie gatunku pieśni artystycznej. Kontynuatorami dzieła Franza Schuberta w zakresie rozwoju liryki wokalnej byli jego następcy, m.in. Johannes Brahms, Feliks Mendelssohn czy Robert Schumann, popularyzując utwory przedwcześnie zmarłego kompozytora, jak również odwołując się do nich w procesie tworzenia własnych dzieł. Spośród niemal 600 pieśni Franza Schuberta wybrane pozycje zaśpiewali: Laura Chmielewski z klasy śpiewu dr hab. Ewy Filipowicz-Kosińskiej, prof. AS, Andrii Bilchak, Rustam Bilchak z klasy dr Małgorzaty Wieland (cała trójka reprezentowała Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, a przy fortepianie zasiadł mgr Maciej Skowronek), Julia Piątek, Dominika Szapar, Natalia Veretennikova, Paulina Szamrowicz z klasy dr Friederike Meinel, którym akompaniowała na fortepianie mgr Irina Paliwoda, Natalia Świstun, Barbara Marcinkowska-Boruszak, Daria Kruk z klasy śpiewu solowego dr hab. Sylwia Burnickiej-Kalischewskiej, prof. AS z mgr Mileną Palkaj przy fortepianie, Julia Abramczyk, Minmin Wei, które przygotowała prof. dr hab. Magdalena Witczak, a na fortepianie akompaniował mgr Dominik Franczuk (wszyscy ze szczecińskiej Akademii Sztuki) oraz Pauline Pape, absolwentka studiów I st. w Akademii Muzycznej im. Louisa Spohra w Kassel w klasie dr Friederike Meinel, która zaśpiewała przy akompaniamencie fortepianowym mgr Iriny Paliwody.

Opiekę artystyczną i organizacyjną nad wydarzeniem sprawowały dr Friederike Meinel oraz dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS, która poprowadziła koncert.

