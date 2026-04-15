VIII Międzynarodowa Schubertiada

W Sali Koncertowej Pałacu Ziemstwa Pomorskiego w Szczecinie odbyła się ósma już z kolei Międzynarodowa Schubertiada. W koncercie wzięli udział nie studenci z Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Sztuki w Szczecinie, ale także absolwentka Akademii Muzycznej im. Louisa Spohra w Kassel oraz uczennice i uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.
Generalnie tradycja Schubertiad organizowanych w różnych krajach sięga ponad dwustu lat, natomiast coroczne Schubertiady w Akademii Sztuki w Szczecinie zainicjowały dr Maria Behrendt wespół z dr hab. Sylwią Burnicką-Kalischewską, prof. AS.
Dla wokalistów literatura muzyczna pióra Franza Schuberta to swoisty leksykon, materiał, na którym doskonali się swój warsztat, bowiem Franz Schubert był kompozytorem mającym w historii muzyki największy wkład w udoskonalenie gatunku pieśni artystycznej. Kontynuatorami dzieła Franza Schuberta w zakresie rozwoju liryki wokalnej byli jego następcy, m.in. Johannes Brahms, Feliks Mendelssohn czy Robert Schumann, popularyzując utwory przedwcześnie zmarłego kompozytora, jak również odwołując się do nich w procesie tworzenia własnych dzieł. Spośród niemal 600 pieśni Franza Schuberta wybrane pozycje zaśpiewali: Laura Chmielewski z klasy śpiewu dr hab. Ewy Filipowicz-Kosińskiej, prof. AS, Andrii Bilchak, Rustam Bilchak z klasy dr Małgorzaty Wieland (cała trójka reprezentowała Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie, a przy fortepianie zasiadł mgr Maciej Skowronek), Julia Piątek, Dominika Szapar, Natalia Veretennikova, Paulina Szamrowicz z klasy dr Friederike Meinel, którym akompaniowała na fortepianie mgr Irina Paliwoda, Natalia Świstun, Barbara Marcinkowska-Boruszak, Daria Kruk z klasy śpiewu solowego dr hab. Sylwia Burnickiej-Kalischewskiej, prof. AS z mgr Mileną Palkaj przy fortepianie, Julia Abramczyk, Minmin Wei, które przygotowała prof. dr hab. Magdalena Witczak, a na fortepianie akompaniował mgr Dominik Franczuk (wszyscy ze szczecińskiej Akademii Sztuki) oraz Pauline Pape, absolwentka studiów I st. w Akademii Muzycznej im. Louisa Spohra w Kassel w klasie dr Friederike Meinel, która zaśpiewała przy akompaniamencie fortepianowym mgr Iriny Paliwody.
Opiekę artystyczną i organizacyjną nad wydarzeniem sprawowały dr Friederike Meinel oraz dr hab. Sylwia Burnicka-Kalischewska, prof. AS, która poprowadziła koncert.
