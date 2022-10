Uznamski Festiwal Muzyki. Floridante – już we wtorek w Świnoujściu!

We wtorek (4 bm.) Uznamski Festiwal Muzyki zawita do Świnoujścia. W Sali Teatralnej przy ul. Jana Matejki wybrzmią najznakomitsze utwory estońskich mistrzów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Uznamskiego Festiwalu Muzyki jest bowiem twórczość z tego nadbałtyckiego kraju.

– Poprzez bałtycką niemiecką klasę wyższą wśród szlachty i kupców, poprzez Ligę Hanzeatycką i reformację, Estonia przez wiele wieków była związana z Niemcami. Pochodzący z Turyngii Johann Valentin Meder pracował w Tallinnie ok. 1680 roku; w tym samym czasie Saksończyk David Kellner studiował w Tartu i ubiegał się o stanowisko tamtejszego organisty. Estoński barok nie jest więc wynalazkiem. On naprawdę istniał. Tutaj można go usłyszeć z najlepszymi muzykami – zachęca Miejski Dom Kultury w Świnoujściu.

O muzycznym moście – silnych już w epoce baroku relacjach pomiędzy Europą Środkową – Polską i Niemcami – a państwami bałtyckimi opowie cieszący się popularnością zespół Floridante. Będzie można po raz pierwszy usłyszeć dzieła kompozytorów, których utwory nie były nigdy wcześniej grane ani w Niemczech, ani w Polsce.

Estoński zespół Floridante został założony w roku 2014 w Tallinnie. Od roku 2015 regularnie gości na renomowanym festiwalu Haapsalu Early Music Festival. W ciągu lat zespół ten wypracował znakomitą pozycję na estońskiej scenie muzyki klasycznej i odbył liczne koncerty m.in. w ramach festiwali oraz poza swoją ojczyzną. W roku 2019 ukazała się debiutancka płyta zespołu Floridante „Amarilli mia bella” nakładem Estonian Record Productions.

Zaprezentowany program stanowi muzyczną podróż w czasie, prezentującą nie tylko nieznanych estońskich kompozytorów, lecz także instrumenty strunowe, które rzadko już można usłyszeć. Do bardziej znanych instrumentów należy viola da gamba, która w epoce baroku została stopniowo wyparta przez wiolonczelę lub niemalże nieznana w Polsce i Niemczech nyckelharpa – należąca w Szwecji do tradycyjnych instrumentów muzyki ludowej, a także kannel – rodzaj fińsko-estońskiej cytry, dopełnia program porywających dźwięków i muzyki.

Estoński zespół Floridante wystąpi we wtorek (4 bm.) o godzinie 19.30 w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu. Sponsorem koncertu jest Miasto Świnoujście.

Uznamski Festiwal Muzyki z kolejnymi znamienitymi koncertami w najpiękniejszych miejscowościach koncertowych wyspy Uznam potrwa do 8 października. Koncert finałowy z orkiestrą NDR Radiophilharmonie pod przewodnictwem słowackiego dyrygenta Juraja Valcuha i z udziałem izraelskiego skrzypka – Vadima Gluzmana odbędzie się w Peenemünde.

