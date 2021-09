Uwaga, młodzi kinomani! Znakomite filmy festiwalowe

Od soboty do aż 3 października w Szczecinie odbędzie się kolejna odsłona tegorocznej edycji Festiwalu Filmowego Kino Dzieci - w Klubie Delta w Dąbiu. Zaprezentowanych zostanie dziewięć pełnometrażowych filmów: animacji oraz produkcji aktorskich, które podzielone zostały ze względu na różne grupy wiekowe.

Jakie opowieści zaplanowane są na weekend? W sobotę o godz. 11 zostanie pokazany film słowacki pt. "Nawet myszy idą do nieba" dla dzieci od szóstego roku życia. To porywająca animacja o odwadze i z pozoru niemożliwej przyjaźni między odwiecznymi wrogami: myszką i lisem, których los niespodziewanie rzuca w wir przygód i zaświaty. Choć czasem myszka potwornie się boi, zrobi wszystko, by inni tego nie zauważyli. Jak na tak małe zwierzątko jest bardzo uparta, a popisy to jej specjalność. Za wszelką cenę chce być najszybsza, najbystrzejsza i najdzielniejsza. By to udowodnić, zaryzykuje nawet spotkanie z lisem. Pech sprawia, że zamiast wyjść z tego cało, razem trafią do krainy, która okazuje się… niebem. Nie oznacza to jednak końca przygody. Wręcz przeciwnie!

W niedzielę dzieci od szóstego roku życia mogą się wybrać wraz z opiekunami na pokaz norweskiego filmu pt. "Jak ocalić smoka". Początek seansu o godz. 11. Oto w spokojnym miasteczku w Norwegii trwają przygotowania do świąt. Za oknem pada śnieg, w domach błyszczą światełka choinkowe, a niebo przecina latający smok. Zaraz, smok? Nadchodząca przerwa świąteczna wcale nie cieszy Mortimera, który każdą wolną chwilę poświęca na tworzenie filmików na autorski kanał w Internecie. Niestety jego nagrań nikt nie lubi, a wokół trudno o sensację. Sytuacja zmienia się, gdy chłopiec poznaje tajemniczą Sarę. Dziewczynka od dłuższego czasu żyje w drodze, pomieszkując w pustych domach. Szybko okazuje się, że skrywa ona jeszcze jeden sekret: właśnie zaprzyjaźniła się ze smokiem. Ziejący ogniem maluch tylko na pierwszy rzut oka wydaje się groźny. Pod zielonymi łuskami, kryje się zagubione stworzenie, któremu Mortimer i Sara postanawiają pomóc. Sytuacji nie ułatwia fakt, że smok coraz bardziej rozrabia i wyrywa się na wolność. Czy walecznej dwójce uda się wyjść cało z nadciągających kłopotów?

Pod tym linkiem znajdą Państwo cały program festiwalu: http://klubdelta.pl/festiwal-filmowy-kino-dzieci-w-dabiu/

(MON)